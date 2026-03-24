तुलसी का पौधा बार-बार सूखने के हो सकते हैं 7 कारण, हरा भरा रखने के लिए जरूर जानें

बहुत ज्यादा पानी भरना

तुलसी के पौधे की मिट्टी अगर कीचड़युक्त दिख रही है और अगर गमले में पानी निकलने का कोई साधन नहीं है तो पौधा सूखने का चांस बढ़ सकता है। इसे हरा भरा रखने के लिए एक ऐसे गमले का इस्तेमाल करें जिसमें पानी निकलने की जगह हो और वह हवादार हो। पौधे को पानी तभी दें जब मिट्टी की ऊपरी एक इंच परत छूने पर सूखी लगे।