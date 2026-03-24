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तुलसी का पौधा बार-बार सूखने के हो सकते हैं 7 कारण, हरा भरा रखने के लिए जरूर जानें

हिन्दू धर्म तुलसी का पौधा पूजनीय माना जाता है। ये पौधा लगभग हर घर में मिल जाता है और लोग इसकी पूजा भी रोजाना करते हैं। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि ये पौधा बार-बार सूख जाता है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जानिए पौधे को हरा भरा कैसे रखें। 

Avantika JainMar 24, 2026 08:18 pm IST
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बार-बार क्यों सूख जाती है तुलसी

औषधीय गुणों के अलावा तुलसी के पौधे के धार्मिक महत्व भी है। हिंदू धर्म में इसे सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि तुलसी का पौधा सही बार-बार सूख जाता है या फिर खूब केयरिंग के बाद भी बहुत जल्दी मुरझा जाता है। यहां जानिए तुलसी का पौधा बार-बार सूखने के कारण।

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बहुत ज्यादा पानी भरना

तुलसी के पौधे की मिट्टी अगर कीचड़युक्त दिख रही है और अगर गमले में पानी निकलने का कोई साधन नहीं है तो पौधा सूखने का चांस बढ़ सकता है। इसे हरा भरा रखने के लिए एक ऐसे गमले का इस्तेमाल करें जिसमें पानी निकलने की जगह हो और वह हवादार हो। पौधे को पानी तभी दें जब मिट्टी की ऊपरी एक इंच परत छूने पर सूखी लगे।

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कम धूप की रौशनी

बहुत से लोग तुलसी के पौधे को घर के अंदर रखते हैं जिसकी वजह से ये सूख सकती है। रोजाना कम से कम 4-6 घंटे के लिए तुलसी पौधे को सीधी धूप में रखें। आप पौधे के पास खास ग्रो लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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अगरबत्ती का इस्तेमाल

तुलसी एक पूजनीय पौधा है। ऐसे में बहुत से लोग इसकी पूजा करते हैं और रोजाना दीपक जलाने के अलावा अगरबत्ती लगाते हैं। मिट्टी में अगरबत्ती की राख डालने से मिट्टी का पीएच बिगड़ जाता है। मिट्टी में कभी भी अगरबत्ती की राख न डालें। इसमें ऐसे केमिकल होते हैं जो जड़ों को नष्ट कर देते हैं।

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पोषक तत्वों की कमी

पोषक तत्वों की कमी के कारण तुलसी पौधा सूख सकता है। भरपूर पोषण के लिए नियमित ऑर्गेनिक खाद डालें। हर 4-6 हफ्ते में ऑर्गेनिक खाद या संतुलित एनपीके डालें।

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फंगल इंफेक्शन

शाम के समय पत्तियों को गीला करना या पौधों को बहुत पास-पास लगाने से पौधे में फंगस लग सकती है। और धीरे-धीरे पत्तियां सूख सकती हैं। सुबह सीधे मिट्टी में पानी डालें और पत्तियों पर पानी न डालें।

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बैंगनी मंजरी

तुलसी में आने वाली बैंगनी मंजरी की बालियों को पूरी तरह से बढ़ने देना भी एक गलती के तौर पर साबित हो सकती है। तुलसी में झाड़ीनुमा विकास को बढ़ावा देने के लिए रोजाना फूलों की बालियों को तोड़ते रहें।

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तापमान

पौधे को सीधे ऐसी के नीचे रखने से बचें और सर्दियों के दौरान पौधे को घर के अंदर ले जाएं या ठंडी हवाओं से दूर रखें।

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