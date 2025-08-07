know is it right or wrong to carry hanuman chalisa while travelling know right answer hanuman chalisa rakhne ke niyam क्या वाकई यात्रा के दौरान हनुमान चालीसा साथ ले जाना सही है? ये है जवाब
क्या वाकई यात्रा के दौरान हनुमान चालीसा साथ ले जाना सही है? ये है जवाब

क्या हनुमान चालीसा जैसी पवित्र पुस्तक को साथ लेकर यात्रा करना क्या वाकई ठीक है? आइए जानते हैं इसका सही जवाब।

Manju MamgainThu, 7 Aug 2025 10:26 PM
यात्रा के दौरान हनुमान चालीसा साथ ले जाना सही या गलत

हिंदू परिवारों में ज्यादातर लोग रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा करने का समय नहीं निकाल पाते वे हनुमान चालीसा की किताब साथ रख लेते हैं और अपनी यात्रा के दौरान इसका पाठ करते रहते हैं। आपने भी मेट्रो या बस में अक्सर कई बार लोगों को ऐसा करते हुए देखा होगा। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हनुमान चालीसा जैसी पवित्र पुस्तक को साथ लेकर इस तरह यात्रा करना क्या वाकई ठीक है? आइए जानते हैं इसका सही जवाब।

ट्रैवल करते समय हनुमान चालीसा का पाठ करना सही है या गलत

यात्रा के दौरान व्यक्ति अपने साथ हर वो चीज साथ रखता है, जो उसे सुकून देती है, फिर चाहे वो उसके फेवरेट कपड़े हो या आपका फेस वॉश। इस भागती-दौड़ती जिंदगी में एक और चीज ऐसी है, जो ना सिर्फ आपको मानसिक शांति बल्कि सुकून भी देती है। जी हां और वो है आपके मंदिर में रखी हनुमान चालीसा। लेकिन इस भागती -दौड़ती जिंदगी में हर किसी के लिए रोज सुबह जल्दी उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना आसान बात नहीं है। ऐसे में अपनी आस्था और मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए कुछ लोग ट्रैवल करते समय मेट्रो या बस में ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। पर क्या ऐसा करना वाकई सही है? Pic Credit: Freepik

इन परेशानियों को दूर करता है हनुमान चालीसा का पाठ

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी की पूजा करने का सबसे आसान तरीका हनुमान चालीसा का पाठ करना बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से मानसिक शांति, शारीरिक कष्टों से लड़ने की शक्ति, भय और परेशानियों से मुक्ति जैसे फायदे मिलते हैं। Pic Credit: Freepik

यात्रा करते समय लोग क्यों करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ

हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है 'जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा'... इस लाइन का मतलब यह है कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यही वजह है कि कई लोग ऑफिस या किसी तरह की यात्रा करते समय अपने साथ हनुमान चालीसा की किताब भी साथ लेकर चलते हैं। लेकिन क्या यात्रा के दौरान हनुमान चालीसा की पुस्तक साथ रखना सही है, आइए जानते हैं। Pic Credit: Freepik

क्या कहता है नियम

हनुमान चालीसा एक पवित्र पुस्तक है, इसे यात्रा में साथ ले जाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन यात्रा के दौरान इसकी पवित्रता का ध्यान जरूर रखें। हिंदू धर्म में भी धार्मिक ग्रंथों को हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर रखने का नियम बताया गया है। Pic Credit: Freepik

ट्रैवलिंग के दौरान हनुमान चालीसा साथ रखने के नियम

यात्रा के दौरान हनुमान चालीसा को गंदे पॉलीथिन या कपड़े में न रखें। इसके अलावा हनुमान चालीसा को चमड़े के बैग में भी नहीं रखना चाहिए। Pic Credit: Freepik

हनुमान चालीसा से जुड़े नियम

अगर आप शौचालय जाते हैं, तो हाथ धोने के बाद ही इसे छुएं। इसके अलावा हनुमान चालीसा को ऐसी किसी जगह न रखें जहां मांसाहारी भोजन रखा हुआ हो। पाठ करने वाला व्यक्ति पाठ करते समय किसी से बात न करें। अगर आप रोजाना पाठ करते हैं, तो साफ कपड़े पहनें। Pic Credit: Freepik

