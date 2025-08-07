क्या वाकई यात्रा के दौरान हनुमान चालीसा साथ ले जाना सही है? ये है जवाब

ट्रैवल करते समय हनुमान चालीसा का पाठ करना सही है या गलत

यात्रा के दौरान व्यक्ति अपने साथ हर वो चीज साथ रखता है, जो उसे सुकून देती है, फिर चाहे वो उसके फेवरेट कपड़े हो या आपका फेस वॉश। इस भागती-दौड़ती जिंदगी में एक और चीज ऐसी है, जो ना सिर्फ आपको मानसिक शांति बल्कि सुकून भी देती है। जी हां और वो है आपके मंदिर में रखी हनुमान चालीसा। लेकिन इस भागती -दौड़ती जिंदगी में हर किसी के लिए रोज सुबह जल्दी उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना आसान बात नहीं है। ऐसे में अपनी आस्था और मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए कुछ लोग ट्रैवल करते समय मेट्रो या बस में ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। पर क्या ऐसा करना वाकई सही है? Pic Credit: Freepik