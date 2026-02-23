पीले पड़ गए हैं सफेद जूते ? कूड़े में मत फेंकिए! इन 5 जादुई ट्रिक्स से लौटाएं शूज की पुरानी 'व्हाइट' चमक

मिनटों में सफेद जूतों का पीलापन उड़ा देंगी ये 5 आसान चीजें

होली की मस्ती हो या संडे की आउटिंग, पैरों में पहनें सफेद स्नीकर्स का टशन कुछ अलग ही बना रहता है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब पसीने, धूल और रंगों के जिद्दी दागों की वजह से धोने के बावजूद आपके फेवरेट व्हाइट शूज का रंग पीला पड़ने लगता है। सफेद जूतों का रंग पीला पड़ते ही उनकी लुक भी खराब होने लगती है। अगर आपके पास भी सफेद जूतों का ऐसा कोई पेयर पड़ा हुआ है, जिसका रंग पीला पड़ने की वजह से आप उसे पहनना नहीं चाहते हैं और जल्दी ही उसे फेंकने का प्लान बना रहे हैं तो जरा रूकिए। आपके किचन में मौजूद 5 जादुई नुस्खे मिनटों में आपकी परेशानी को दूर करके जूतों की खोई सफेद रंगत को वापस लौटा सकते हैं।