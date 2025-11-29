उबालते समय फट जाते हैं अंडे तो अपनाएं ये 7 टिप्स, नहीं टूटेगा एक भी अंडा

उबालते समय अंडे को फटने से बचाएंगे ये 7 टिप्स

सर्दियों के मौसम में उबले हुए अंडे खाने की क्रेविंग तेज हो जाती है। कटे हुए प्याज और हरी मिर्च के साथ उबले हुए अंडे ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं बल्कि ठंड के मौसम में शरीर की गर्माहट बनाकर बीमार होने से भी बचाव करते हैं। अंडे में मौजूद कई पौष्टिक तत्व सेहत को गजब के फायदे देते हैं। लेकिन अंडे खाने का मजा उस समय किरकिरा हो जाता है, जब उन्हें उबालते समय अंडे फटने लगते हैं।अगर आपके साथ भी ऐसा कई बार होता है तो आज आपको अंडे उबालने का ऐसा आसान और सही तरीका बताने जा रहे हैं, जिसे अपनाने से अंडे उबालते समय एक भी अंडा नहीं फटेगा।