जानिए, मामरा और कैलिफोर्निया बादाम में क्या है फर्क

मामरा और कैलिफोर्निया बादाम

बादाम एक पौष्टिक मेवा है। जिसमें विटामिन ई, हेल्दी फैट्स, फाइबर, प्रोटीन और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है। इसे खाने से सेहत को कई तरह के फायदे मिलते हैं। मामरा और कैलिफोर्निया बादाम सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली किस्म है। इन दोनों की शेप और स्वाद में काफी अंतर होता है। यहां जानिए मामरा और कैलिफोर्निया बादाम में क्या फर्क है।