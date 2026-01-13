Kite Design Ideas: मकर संक्रांति पर आकाश में चमकेगी सिर्फ आपकी पतंग, बना लें ये खूबसूरत डिजाइन्स

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलKite Design Ideas: मकर संक्रांति पर आकाश में चमकेगी सिर्फ आपकी पतंग, बना लें ये खूबसूरत डिजाइन्स

मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा काफी पुरानी है। लोग नई पतंद खरीदते हैं, उसे सजाते हैं और फिर नए धागे-मांझे के साथ उड़ाते हैं। अगर इस संक्रांति आप अपनी पतंग को बिल्कुल अलग रखना चाहते हैं, तो कुछ डिजाइन्स से आइडिया लें।

Deepali SrivastavaJan 13, 2026 04:52 pm IST
1/8

मकर संक्रांति पर पतंग की परंपरा

मकर संक्रांति 14 जनवरी को पूरे देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस खास दिन पर घरों में उड़द की खिचड़ी बनती है और लोग पतंग भी उड़ाते हैं। पतंग घंटों लोग उड़ाते हैं और ऐसे उन्हें अच्छी धूप भी मिल जाती है। धूप में विटामिन डी होता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद भी है। पहले पतंग का क्रेज लोगों के बीच ज्यादा रहता था और बच्चे अपने हाथों से पतंग को सजाते थे। अब ये क्रेज थोड़ा कम हो चुका है लेकिन आज कुछ शौकीन लोग पतंग को सजाकर उड़ाना पसंद करते हैं। अगर आप भी पतंगबाजी में एक्सपर्ट है, तो अपनी पतंग इस बार खुद बनाएं और अगर बनाने का समय नहीं है, तो उसे कुछ डिफरेंट स्टाइल में सजा लें। आपकी सजी हुई पतंग आकाश में बिल्कुल अलग चमकेगी। चलिए आपको सुंदर डिजाइन्स दिखाते हैं।

2/8

मल्टीकलर पतंग

हर त्योहार रंगों और खुशियों से भरा हुआ होता है। ऐसे में आप अपनी पतंग भी कलरफुर रख सकते हैं, जो अलग ही दिखेगी। इसका हर रंग प्यार और हर्ष का पैगाम देगा। इसमें बड़ी छुरछुरिया लगाएं, जिससे ये खूब ऊपर जाए।

3/8

झालर वाली पतंग

सूरज की डिजाइन वाली पतंग भी आप ले सकते हैं। अगर सादी पतंग ले रहे हैं, तो डिजाइन बना लें। इस पतंग में किनारे झालर भी लगी हुई है, जो सुंदर लग रही है।

4/8

सर्कल डिजाइन

गोलाकार वाली डिजाइन में पतंग भी सुंदर लगेगी। इस तरह की पतंग पर डिजाइन बनाएं और उसे आसमान के ईर्द-गिर्द उड़ने के लिए भेज दें। इस पतंग में आप तीन पतली छुरछुरिया लगाएं।

5/8

सिंपल डिजाइन

पतंग को सिंपल-सुंदर रखना चाहते हैं, तो चार रंगों में रंग लें। लाल, पीला, नीला, हरा ये चार रंग पतंग पर खिलेंगे और ये सुंदर दिखेगी। अन्य चार रंग अपने भाई-बहन, दोस्त की पतंग के साथ शेयर करें।

6/8

बटरफ्लाई काइट डिजाइन

बटरफ्लाई पतंग आसमान में बिल्कुल अलग दिखेगी और ये सुंदर लगेगी। इसे आप अपने हाथों से बना सकते हैं या फिर बाजार से खरीदें। आजकल इस तरह की डिजाइन वाली पतंग खूब आने लगी हैं।

7/8

रेड काइट

अगर पतंग में कोई डिजाइन नहीं चाहिए, तो सिंपल किसी अलग रंग में रखें। जैसे लाल, पीला, गुलाबी, आसमानी, नीला। इस तरह की पतंग भी अच्छी लगेगी।

8/8

रेनबो डिजाइन

आप रेनबो डिजाइन वाली पतंग भी ले सकते हैं। वरना सिंपल पतंग में भी अपने हिसाब से रंग भर सकते हैं। इस तरह की पतंग बच्चों को खूब पसंद आती है।

