Kite Design Ideas: मकर संक्रांति पर आकाश में चमकेगी सिर्फ आपकी पतंग, बना लें ये खूबसूरत डिजाइन्स

मकर संक्रांति पर पतंग की परंपरा

मकर संक्रांति 14 जनवरी को पूरे देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस खास दिन पर घरों में उड़द की खिचड़ी बनती है और लोग पतंग भी उड़ाते हैं। पतंग घंटों लोग उड़ाते हैं और ऐसे उन्हें अच्छी धूप भी मिल जाती है। धूप में विटामिन डी होता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद भी है। पहले पतंग का क्रेज लोगों के बीच ज्यादा रहता था और बच्चे अपने हाथों से पतंग को सजाते थे। अब ये क्रेज थोड़ा कम हो चुका है लेकिन आज कुछ शौकीन लोग पतंग को सजाकर उड़ाना पसंद करते हैं। अगर आप भी पतंगबाजी में एक्सपर्ट है, तो अपनी पतंग इस बार खुद बनाएं और अगर बनाने का समय नहीं है, तो उसे कुछ डिफरेंट स्टाइल में सजा लें। आपकी सजी हुई पतंग आकाश में बिल्कुल अलग चमकेगी। चलिए आपको सुंदर डिजाइन्स दिखाते हैं।