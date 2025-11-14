छेद बंद होने से काली पड़ गई है चाय की छन्नी, बिना रगड़े मिनटों में ऐसे करें साफ

काली पड़ गई चाय की छन्नी को साफ करने के टिप्स

ज्यादातर परिवारों में किचन में यूज होने वाला बर्तन चाय की छन्नी होता है। जिसका दिनभर में कम से कम 3 से 4 बार इस्तेमाल जरूर किया जाता है। छन्नी के बारीक छेदों में चाय की पत्ती और चिकनाई जमा होने से वो जल्द ही काली नजर आने लगती है। अगर आपके घर की छन्नी का हाल भी कुछ ऐसा है तो ये किचन टिप्स आपकी छन्नी को साफ करके नया जैसा बनाने में मदद करेंगे।