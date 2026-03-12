बच्चों के लंच बॉक्स में सैंडविच हो जाते हैं गीले? इन 7 टिप्स से रहेंगे फ्रेश और क्रिस्प

सैंडविच को सॉगी होने से कैसे बचाएं?

सैंडविच खाना भला किसे पसंद नहीं होता। खासतौर से बच्चे तो अक्सर इन्हीं की डिमांड करते हैं। ऐसे में उनके लंच बॉक्स के लिए ये परफेक्ट रहते हैं। फटाफट बन जाते हैं और बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। हालांकि सैंडविच से जुड़ी एक चीज अक्सर परेशान करती है, वो है इनका सॉगी यानी गीला और नर्म हो जाना। एक बार सैंडविच बनाकर रख दो तो कुछ ही देर में ब्रेड नर्म होने लगती है, जिससे सैंडविच का पूरा टेस्ट खराब हो जाता है। ऐसे में देर तक सैंडविच फ्रेश और क्रिस्प बने रहें, इसके लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकती हैं।