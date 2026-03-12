बच्चों के लंच बॉक्स में सैंडविच हो जाते हैं गीले? इन 7 टिप्स से रहेंगे फ्रेश और क्रिस्प

सैंडविच खाना भला किसे पसंद नहीं होता। खासतौर से बच्चे तो अक्सर इन्हीं की डिमांड करते हैं। ऐसे में उनके लंच बॉक्स के लिए ये परफेक्ट रहते हैं। फटाफट बन जाते हैं और बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। हालांकि सैंडविच से जुड़ी एक चीज अक्सर परेशान करती है, वो है इनका सॉगी यानी गीला और नर्म हो जाना। एक बार सैंडविच बनाकर रख दो तो कुछ ही देर में ब्रेड नर्म होने लगती है, जिससे सैंडविच का पूरा टेस्ट खराब हो जाता है। ऐसे में देर तक सैंडविच फ्रेश और क्रिस्प बने रहें, इसके लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकती हैं।
जब भी सैंडविच बनाएं तो ब्रेड पर सबसे पहली लेयर बटर की लगाएं। क्योंकि ब्रेड काफी मॉइश्चर को सोक करता है, वहीं बटर प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है और ब्रेड को सॉगी होने से बचाता है।
सैंडविच में आप जो भी फ्रेश सब्जियां एड कर रही हैं, जैसे खीरा या टमाटर तो उन्हें काटकर पहले किसी एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख दें। दरअसल इन फ्रेश सब्जियों में काफी ज्यादा पानी होता है, जिससे ये सैंडविच को भी नर्म बना देती हैं। सैंडविच में डालने से पहले लगभग 5 मिनट के लिए इन्हें एब्जॉर्बेंट पेपर पर रखें, ताकि एक्सट्रा नमी निकल जाए।
सैंडविच में गर्म इंग्रीडिएंट जैसी टिक्की या कोई डिप रखने से बचें। गर्म भाप की वजह से सैंडविच सॉगी हो सकता है। खासतौर से अगर इन्हें ढक दिया जाए या पैक कर दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा नर्म हो सकते हैं।
सैंडविच बनाने से पहले ब्रेड को टोस्ट जरूर कर लें। टोस्ट करने से ब्रेड ड्राई हो जाता है, जिससे ये ज्यादा मॉइश्चर नहीं सोखता। इससे ब्रेड जल्दी सॉगी नहीं होता है।
ब्रेड के कॉन्टैक्ट में गीली सब्जियां ना रखें, इससे सैंडविच जल्दी सॉगी हो जाएगा। पहले ब्रेड पर मेयो या चीज स्प्रेड की लेयर लगा दें। फिर आप लेट्यूस या चीज लगा सकते हैं, फिर इसमें सब्जियां एड करें। ये एक बैरियर की तरह काम करेंगे, जिससे सैंडविच सॉगी नहीं होगा।
सैंडविच फ्रेश और क्रिस्प रहे इसके लिए सही पैकिंग भी जरूरी है। आप एल्यूमिनियम फॉयल में इसे अच्छे से रैप कर सकती हैं। या चाहें तो बटर पेपर में ही रैप कर लें।
सैंडविच खराब इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अक्सर हम इसे पैक कर के यूं ही बैग में डाल लेते हैं। इससे इसपर दबाव पड़ता है और ये सॉगी हो जाता है। हमेशा कोशिश करें कि सैंडविच को ऐसे पैक करें कि इसपर कोई दवाब ना पड़े। किसी बॉक्स में पैक कर लेंगी तो फायदा रहेगा।