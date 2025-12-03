Hindustan Hindi News
क्रिस्पी मुरमुरा घर में ही बनकर हो जाएगा रेडी, जान लें ये किचन टिप्स

Kitchen tips tp make murmura at home: नो ऑयल लाइट स्नैक्स के लिए मुरमुरा बेस्ट होता है। लेकिन मार्केट से खरीदे मुरमुरे पसंद नहीं तो घर में ही इतने आसान तरीके से फटाफट फ्रेश, क्रिस्पी मुरमुरा बनाकर रेडी किया जा सकता है। नोट कर लें टिप्स।

AparajitaWed, 3 Dec 2025 04:21 PM
1/7

घर में मुरमुरा बनाने का तरीका

लाइट स्नैक्स में काफी सारे लोग मुरमुरा खाना पसंद करते हैं। ये देसी स्नैक्स को खाने के कई सारे तरीके हैं। जिससे इसके स्वाद को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। भेलपूरी और मजेदार भेल हमेशा क्रिस्पी मुरमुरा से ही बनती है। तो अगर आप सर्दियों में चटपटी भेल का स्वाद लेना चाहती हैं तो घर में एक बार ये ट्रिक ट्राई कर बनाएं मुरमुरे। क्रिस्पी और फ्रेश मुरमुरे का स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा। बस सीख लें चावलों के मुरमुरा बनाने का आसान तरीका।

2/7

चावल से कैसे बनाएं मुरमुरे

मुरमुरा बनाने के लिए चावलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे खास बात नॉन फ्राईड ये स्नैक्स आपके कैलोरी काउंट को भी नहीं बढ़ाएगा। बस इसे फ्रेश बनाने का तरीका नोट कर लें।

3/7

क्रिस्पी, फ्रेश मुरमुरा बनाने की रेसिपी

सबसे पहले किसी भी वैराइटी के चावल को लें। अब इसे पानी डालकर हल्का सा गीला कर लें। ध्यान रहे कि चावलों को पूरी तरह से धोना नही है। बस प्लेट में चावल निकालकर उसके ऊपर चम्मच से पानी डालें और हाथ से मिक्स करें कि चावल गीले हो जाए।

4/7

सूखने दें

अब इन चावलों को दस मिनट के लिए रख दें। जिससे एक्स्ट्रा पानी सारा सूख जाए।

5/7

कड़ाही में करें ड्राई

कड़ाही को गर्म करें और इन पानी से गीले चावल जो हल्का सा सूख चुके हैं। इ्हें कड़ाही में डालकर चलाएं। जिससे कि ये थोड़े गोल्डन से हो जाएं। जब चावलों का कलर हल्का सा गोल्डन दिखने लगे तो प्लेट में निकाल लें।

6/7

नमक में करें रोस्ट

अब उसी गर्म कड़ाही में करीब एक कप नमक डाल दें। इस नमक को तब तक गर्म करें जब तक कि इसका रंग सफेद से ब्राउन ना दिखने लगे। अब इस ब्राउन हो चुके गर्म नमक में सुनहरे चावलों को डाल दें।

7/7

धीमी फ्लेम पर भूनें

अब गैस की फ्लेम को धीमा कर दें। क्योंकि नमक बहुत ज्यादा गर्म है। इसलिए सारे चावलों को नमक में डालकर धीरे और बीच-बीच में तेज हाथ से चलाते हुए भूनें। कुछ ही देर में सारे चावल पॉप होकर मुरमुरे में बदल जाएंगे। बस तैयार है नो ऑयल और नो स्पाइस वाले फ्रेश क्रिस्पी मुरमुरे। इन्हें लाइटवेट स्नैक्स के तौर पर खाएं और कैलोरी काउंट एंज्वॉय करें।

