बासी दाल खाने में घरवाले करते हैं आनाकानी! तो बना डालें ये 7 मजेदार डिश, सब चट कर जाएंगे

नॉर्थ इंडियन घरों में रोज पीली दाल बनना बिल्कुल कॉमन है। आमतौर पर लोग इसे खाकर बोर हो जाते हैं और काफी बार ये लंच के बाद बच जाती है। जिसे डिनर में खाना गैस, ब्लोटिंग को न्योता देना है। ऐसे में इस पीली दाल को कई बार लोग फेंक देते हैं। लेकिन इन दालों में मौजूद प्रोटीन और जरूरी न्यूट्रिशन को पूरी तरह से यूज करना चाहते हैं तो बची हुई दाल से ये मजेदार डिश बनाकर बच्चों और बड़ों सबको खिला सकती हैं।
दाल बच जाती है तो उसे हेल्दी तरीके से खाने का ये ऑप्शन नोट कर लें। अप्पे पैन को घी से ग्रैीस कर लें। फिर दाल में गाजर, बींस, धनिया के पत्ते अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बाइडिंग के लिए चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर की मदद लें और फिर मिक्स कर अप्पे पैन में सेंक लें। मजेदार, क्रिस्पी दाल के अप्पे बनकर रेडी हो जाएंगे।
गेंहू के आटे को बची हुई दाल डालकर गूंथ लें। पराठे बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होंगे।
पीली वाली दाल बच गई है तो उसे फेंकने की बजाय आसान तरीके से मजेदार चीला बनाकर तैयार कर लें। चीला बनाने के लिए एक कप बेसन और प्याज, हरी मिर्च , अदरक डालें और मिक्सी में पीसकर मिक्स करें। तैयार चीला को सब कोई बड़े चाव से खाकर खत्म करेगा।
अगर आप थोड़ा सा फ्राईड फूड खाना पसंद करते हैं तो बासी दाल को बेसन के साथ मिलाकर घोल तैयार करें और उसमे प्याज, आलू, मनपसंद सब्जियां डालकर पकौड़े तैयार किए जा सकते हैं। इनका स्वाद मजेदार लगेगा।
बासी दाल बच गई है तो उसका सूप भी तैयार किया जा सकता है। गैस पर दाल को रखकर उसमे पानी की मात्रा बढ़ा दें। साथ ही उमसे बारीक कटी हरी धनिया, काली मिर्च और नींबू का रस डालकर कुछ देर पकाएं और बस तैयार है दाल का सूप।
बासी दाल बच गई है तो उसे दूसरी उड़द, चना दाल के साथ मिलाकर कबाब तैयार किए जा सकते हैं। इसे चटनी के साथ खाएं या फिर पराठों के साथ सर्व करें।
बची हुई दाल की मदद से क्रिस्पी दाल फ्राई फिंगर को बनाएं। इसे बनाने के लिए दाल के पानी को अलग कर दें और थोड़ी गाढ़ी दाल में चावल का आटा, बेसन वगैरह डालकर मिक्स करें। हाथों से अच्छी तरह से मिलाएं और फिर लंबा शेप देकर तल लें।