बासी दाल खाने में घरवाले करते हैं आनाकानी! तो बना डालें ये 7 मजेदार डिश, सब चट कर जाएंगे

बासी दाल का इस्तेमाल

नॉर्थ इंडियन घरों में रोज पीली दाल बनना बिल्कुल कॉमन है। आमतौर पर लोग इसे खाकर बोर हो जाते हैं और काफी बार ये लंच के बाद बच जाती है। जिसे डिनर में खाना गैस, ब्लोटिंग को न्योता देना है। ऐसे में इस पीली दाल को कई बार लोग फेंक देते हैं। लेकिन इन दालों में मौजूद प्रोटीन और जरूरी न्यूट्रिशन को पूरी तरह से यूज करना चाहते हैं तो बची हुई दाल से ये मजेदार डिश बनाकर बच्चों और बड़ों सबको खिला सकती हैं।