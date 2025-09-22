kids laziness made you worried follow these 7 tips to make his body active tips to make lazy kids active बच्चे के आलस ने कर दिया है परेशान, ये 7 टिप्स शरीर में भर देंगे चुस्ती
बच्चे के आलस ने कर दिया है परेशान, ये 7 टिप्स शरीर में भर देंगे चुस्ती

बच्चे के आलस ने कर दिया है परेशान, ये 7 टिप्स शरीर में भर देंगे चुस्ती

अगर आपकी भी अपने बच्चे से यही शिकायत है कि वो बेहद आलसी हैं और हर काम को करने में टालमटोल करता रहता है तो आपकी परेशानी को दूर करके बच्चे को एक्टिव बनाए रखने में ये 7 टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं।

Manju MamgainMon, 22 Sep 2025 03:31 PM
आलसी बच्चे को एक्टिव बनाने में मदद करेंगे ये टिप्स

आजकल ज्यादातर पेरेंट्स की अपने बच्चों से आलसी होने की शिकायत बनी रहती है। अपना हर काम कई बार कहने के बाद करने वाले बच्चे सारा दिन मोबाइल या टीवी से चिपके रहना पसंद करते हैं। अगर आपकी भी अपने बच्चे से यही शिकायत है कि वो बेहद आलसी हैं और हर काम को करने में टालमटोल करता रहता है तो आपकी परेशानी को दूर करके बच्चे को एक्टिव बनाए रखने में ये 7 टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं। Pic Credit : All Pics Freepik

खेल को मजेदार बनाएं

बच्चों का आलस दूर करने के लिए उन्हें ऐसी गतिविधियों में शामिल करें जो उनके लिए खेल जैसी हों, जैसे नाचना, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना, या लुका-छिपी। उनकी पसंद की गतिविधियां बच्चों का ध्यान खींचती हैं और उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय बनाए रखती हैं। शुरुआत में इन गतिविधियों के लिए समय कम रखें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं।

उदाहरण बनें

माता-पिता या परिवार के सदस्य स्वयं सक्रिय रहें। बच्चों के साथ पार्क में खेलें, सैर करें, या योग करें। लाभ: बच्चे अपने माता-पिता की नकल करते हैं। जब वे आपको सक्रिय देखेंगे, तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी।

स्क्रीन टाइम सीमित करें

बच्चों के लिए टीवी, मोबाइल, या वीडियो गेम का समय नियंत्रित करें । बच्चे को बाकी समय में शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन दें। स्क्रीन टाइम के बदले उन्हें कोई रचनात्मक गतिविधि, जैसे पेंटिंग या बागवानी सुझाएं।

छोटे-छोटे लक्ष्य निर्धारित करें

बच्चों को छोटे, आसान लक्ष्य दें, जैसे '10 मिनट डांस करो' या 5 बार रस्सी कूदो। इन लक्ष्यों को पूरा करने पर उनकी तारीफ करें। छोटे लक्ष्य बच्चों को आसान लगते हैं, जो उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। बच्चों के लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं, जैसे स्टिकर या छोटा इनाम, जो उन्हें प्रेरित करे।

दोस्तों के साथ खेलें

बच्चों को उनके दोस्तों के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। समूह में खेल जैसे क्रिकेट, खो-खो, या रिले रेस आयोजित करें। सामाजिक माहौल बच्चों को सक्रिय रहने के लिए उत्साहित करता है।

छोटे-छोटे घरेलू काम करवाएं

बच्चों को छोटे-मोटे घरेलू काम करने के लिए दें, जैसे बगीचे में पानी देना, कमरे की सफाई, या सामान उठाना। ये गतिविधियां शारीरिक गति बढ़ाती हैं और जिम्मेदारी का अहसास कराती हैं। काम को खेल की तरह प्रस्तुत करें, जैसे 'देखो, कौन तेजी से सामान रखता है'।

प्रकृति के साथ समय बिताएं

बच्चों को पार्क, जंगल, या समुद्र तट पर ले जाएं। वहां दौड़ना, पेड़ों पर चढ़ना, या खोजबीन करना उन्हें एक्टिव बनाए रखेगा। प्रकृति के साथ समय बिताने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है।सप्ताहांत में परिवार के साथ पिकनिक या ट्रेकिंग की योजना बनाएं।

