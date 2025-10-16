फेस्टिव फैशन गाइड: कीर्ति सुरेश के रॉयल साड़ी लुक्स, सुंदर तस्वीरें

Hindustan Hindi News
कीर्ति सुरेश साड़ी पहनने की बड़ी शौकीन हैं। उनके पास बनारसी, सिल्क, ऑर्गेन्जा साड़ियों का शानदार कलेक्शन है। अगर आप भी फेस्टिव सीजन में साड़ी पहनने वाली हैं, तो एक्ट्रेस के साड़ी लुक्स से कुछ इंस्पिरेशन ले सकती हैं।

Deepali SrivastavaThu, 16 Oct 2025 04:32 PM
कीर्ति सुरेश के साड़ी लुक्स

साउथ की सुंदर हसीना कीर्ति सुरेश अपनी सादगी और दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती है। साथ ही उनका फैशन सेंस लोगों को काफी पसंद है। कीर्ति अक्सर एथनिक आउटफिट्स कैरी करती हैं। वह साड़ी पहनना भी पसंद करती हैं। अगर आप त्योहार या शादी के फंक्शन में साड़ी कैरी करना का प्लान कर रही हैं, तो कीर्ति से फैशन टिप्स ले सकते हैं। चलिए उनके खास साड़ी लुक्स दिखाते हैं।

फ्लोरल प्रिंट

फ्लोरल प्रिंट वाली ब्लैक साड़ी कीर्ति ने स्टाइल की है। गोल्डन बॉर्डर के साथ ये साड़ी सुंदर लग रही है। कीर्ति ने साड़ी पर हॉल्टर नेक ब्लाउज पेयर किया है। साथ ही उन्होंने फ्लॉवर पोनीटेल हेयरस्टाइल बनाई है।

साटिन ब्लू

साटिन ब्लू कलर की साड़ी में कीर्ति स्टाइलिश दिख रही हैं। इस साड़ी का पल्ला नेट लुक में है, जो यूनिक लग रहा है। ओपन हेयर स्टाइल और मिनिमल मेकअप के साथ कीर्ति ने इसे कैरी किया है।

सिल्वर साड़ी

वेडिंग सीजन के लिए कीर्ति की सिल्वर बॉर्डर वाली साड़ी परफेक्ट हो सकती है। इस साड़ी के साथ उन्होंने स्ट्रैपी स्टाइल ब्लाउज पहना है।

गोल्डन साड़ी

गोल्डन कलर की साड़ी फेस्टिव वाइब दे रही है। कीर्ति की तरह आप भी इस तरह की साड़ी लॉन्ग स्लीव्स डीप नेक ब्लाउज के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

ब्लैक-गोल्डन साड़ी

ब्लैक-गोल्डन साड़ी डीप नेक ब्लाउज के साथ कीर्ति ने पहना हुआ है। उन्होंने लाइट मेकअप और मेसी हेयर लुक क्रिएट किया है। कीर्ति ने स्टाइल के लिए ब्लैक कोट लिया है।

रेड साड़ी

रेड कलर की हैवी जरी वर्क वाली साड़ी और फुल स्टाइल ब्लाउज एक्ट्रेस ने स्टाइल किया है। इस तरह का साड़ी लुक भी आप त्योहार पर कैरी कर सकती हैं। एक्ट्रेस ने साथ में गोल्डन जूलरी और गजरा बन बनाया है।

ब्लैक साड़ी

दीवाली पार्टी के लिए प्लेन ब्लैक साड़ी पहनने का प्लान है, तो ब्लाउज कीर्ति की तरह स्टाइलिश चुनें। एक्ट्रेस ने सुंदर हेयरस्टाइल के साथ लुक कंप्लीट किया है।