फेस्टिव फैशन गाइड: कीर्ति सुरेश के रॉयल साड़ी लुक्स, सुंदर तस्वीरें

कीर्ति सुरेश के साड़ी लुक्स

साउथ की सुंदर हसीना कीर्ति सुरेश अपनी सादगी और दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती है। साथ ही उनका फैशन सेंस लोगों को काफी पसंद है। कीर्ति अक्सर एथनिक आउटफिट्स कैरी करती हैं। वह साड़ी पहनना भी पसंद करती हैं। अगर आप त्योहार या शादी के फंक्शन में साड़ी कैरी करना का प्लान कर रही हैं, तो कीर्ति से फैशन टिप्स ले सकते हैं। चलिए उनके खास साड़ी लुक्स दिखाते हैं।