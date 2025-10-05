मोर, कलश और चांद करवाचौथ के लिए ये 7 मेहंदी डिजाइन देख बढ़ जाएंगी धड़कनें

मेहंदी सुहाग की निशानी मानी जाती है। करवाचौथ पर व्रत रखने वाली महिलाओं के हाथों पर मेहंदी जरूर सजती है। आप समय और पसंद के हिसाब से कोई भी पैटर्न चुन सकती हैं। यहां ट्रडिशनल मेहंदी डिजाइन्स हैं जो खासतौर पर करवाचौथ पर अच्छी लगेंगी।
हिना आर्टिस्ट से मेहंदी लगवाने का प्लान है तो यह डिजाइन लगवा सकती हैं। मोर, मंडाला और जूलरी वाला यह पैटर्न रचन के बाद के बाद खूब तारीफ पाएगा।
बैक हैंड पर अगर 'उन' का नाम लिखवाना है तो ये मेहंदी ट्राई कर सकती हैं। कमल के फूल और हाथी वाली मेहंदी सुंदर लगेगी।
करवाचौथ थीम वाली मेहंदी लगानी है तो कलाई पर कलश बनवा सकते हैं। हथेली पर मोर और फूल वाली यह मेहंदी अपने आप भी लगा सकते हैं।
यह मेहंदी भी करवाचौध स्पेशल है। कलाई के पास इसमें बादलों में छिपता हुआ चांद और दीया भी बना है।
करवाचौथ पर आपके बैक हैंड भी काफी विजिबल रहते हैं। यह सुंदर मेहंदी हाथों की शोभा बढ़ा देंगे।
राजस्थानी स्टाइल मेहंदी पसंद है तो मोर वाली सुंदर मेहंदी दोनों हाथों पर लगा सकती हैं। इस पर उंगलियों की डिजाइन भी काफी प्यारी है।
इस मेहंदी में सुंदर पैटर्न कलाई पर लगाया गया है, हथेली पर पैटर्न सिंपल रखा गया। IAll Images Credit: avantimehendiart Instagram