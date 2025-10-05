मोर, कलश और चांद करवाचौथ के लिए ये 7 मेहंदी डिजाइन देख बढ़ जाएंगी धड़कनें

हाथों पर सजाएं सजना के नाम की मेहंदी

मेहंदी सुहाग की निशानी मानी जाती है। करवाचौथ पर व्रत रखने वाली महिलाओं के हाथों पर मेहंदी जरूर सजती है। आप समय और पसंद के हिसाब से कोई भी पैटर्न चुन सकती हैं। यहां ट्रडिशनल मेहंदी डिजाइन्स हैं जो खासतौर पर करवाचौथ पर अच्छी लगेंगी।