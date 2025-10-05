karwachauth 2025 top 7 mehndi designs peacock lotus kalash rajasthani style for brides hands मोर, कलश और चांद करवाचौथ के लिए ये 7 मेहंदी डिजाइन देख बढ़ जाएंगी धड़कनें
मोर, कलश और चांद करवाचौथ के लिए ये 7 मेहंदी डिजाइन देख बढ़ जाएंगी धड़कनें

करवाचौथ पर मेहंदी लगाने का प्लान है और डिजाइन्स खोज रही हैं तो यहां कुछ पैटर्न्स हैं जो आसानी से लग जाएंगे। आप इन्हें खुद भी लगा सकती हैं या अपने हिना आर्टिस्ट को दिखा सकती हैं।

Kajal SharmaSun, 5 Oct 2025 04:05 PM
1/8

हाथों पर सजाएं सजना के नाम की मेहंदी&nbsp;

मेहंदी सुहाग की निशानी मानी जाती है। करवाचौथ पर व्रत रखने वाली महिलाओं के हाथों पर मेहंदी जरूर सजती है। आप समय और पसंद के हिसाब से कोई भी पैटर्न चुन सकती हैं। यहां ट्रडिशनल मेहंदी डिजाइन्स हैं जो खासतौर पर करवाचौथ पर अच्छी लगेंगी।

2/8

कलाई तक भरी सुंदर मेहंदी

हिना आर्टिस्ट से मेहंदी लगवाने का प्लान है तो यह डिजाइन लगवा सकती हैं। मोर, मंडाला और जूलरी वाला यह पैटर्न रचन के बाद के बाद खूब तारीफ पाएगा।

3/8

पिया के नाम की मेहंदी

बैक हैंड पर अगर 'उन' का नाम लिखवाना है तो ये मेहंदी ट्राई कर सकती हैं। कमल के फूल और हाथी वाली मेहंदी सुंदर लगेगी।

4/8

कलश वाली मेहंदी

करवाचौथ थीम वाली मेहंदी लगानी है तो कलाई पर कलश बनवा सकते हैं। हथेली पर मोर और फूल वाली यह मेहंदी अपने आप भी लगा सकते हैं।

5/8

कलश, चलनी और मोर वाली मेंहदी

यह मेहंदी भी करवाचौध स्पेशल है। कलाई के पास इसमें बादलों में छिपता हुआ चांद और दीया भी बना है।

6/8

प्रिटी बैक हैंड

करवाचौथ पर आपके बैक हैंड भी काफी विजिबल रहते हैं। यह सुंदर मेहंदी हाथों की शोभा बढ़ा देंगे।

7/8

हाथों पर सुंदर मोर

राजस्थानी स्टाइल मेहंदी पसंद है तो मोर वाली सुंदर मेहंदी दोनों हाथों पर लगा सकती हैं। इस पर उंगलियों की डिजाइन भी काफी प्यारी है।

8/8

हाथों की उतारनी पड़ेगी नजर

इस मेहंदी में सुंदर पैटर्न कलाई पर लगाया गया है, हथेली पर पैटर्न सिंपल रखा गया। IAll Images Credit: avantimehendiart Instagram

