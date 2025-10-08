karwachauth 2025 alta designs for feet no time to apply mehndi on karva chauth try 7 stunning alta art tutorial करवा चौथ पर मेहंदी लगाने का नहीं है समय, पैरों की खूबसूरती बढ़ाएंगे ये 7 आलता डिजाइन
Alta Designs For Karwachauth 2025: करवाचौथ पर किए जाने वाले सोलह श्रृंगार में आलता लगाना भी एक पारंपरिक रिवाज है। यह मेहंदी का विकल्प हो सकता है। अगर आप वर्किंग हैं और आपके पास मेहंदी लगाने का समय नहीं है, तो ये आलता डिजाइन आपके पैरों की खूबसूरती को बेहद कम समय में बढ़ा सकते हैं।

Manju MamgainWed, 8 Oct 2025 07:14 PM
1/7

करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास महत्व रखता है। इस दिन हर महिला बेहद खूबसूरत दिखने की चाह में सोलह श्रृंगार करती है। इस दिन किए जाने वाले सोलह श्रृंगार में आलता लगाना भी एक पारंपरिक रिवाज है, जो पैरों को और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। यह मेहंदी का विकल्प हो सकता है। अगर आप वर्किंग हैं और आपके पास मेहंदी लगाने का समय नहीं है, तो ये आलता डिजाइन आपके पैरों की खूबसूरती को बेहद कम समय में बढ़ा सकते हैं। Pic Credit : All Images Pinterest

2/7

सिंपल टिक्की स्टाइल

पैर के बीच में एक गोल टिक्की बनाएं। आप चाहे तो उसके चारों ओर छोटे-छोटे पैटर्न जैसे लाइनें या डॉट्स भी ड्रा कर सकते हैं। पैरों में आलता लगाने का यह बहुत आसान और कम समय में बनकर तैयार होने वाला डिजाइन है।

3/7

पारंपरिक गोलाकार डिजाइन

पैर के तलवे पर एक बड़ा गोलाकार पैटर्न बनाएं। गोले के बाहर छोटे-छोटे डॉट्स या स्टार्स ड्रा करें। चारों ओर पत्तियों की बॉर्डर लगाएं। ये डिजाइन सरल और हर उम्र की महिला के पैरों पर सूट करता है।

4/7

फूलों वाली फ्लोरल डिजाइन

पैर की उंगलियों से शुरू करके फूलों की चेन बनाएं। ये आलता डिजाइन फेस्टिव लुक के लिए बेस्ट है और आकर्षक लगता है।

5/7

प्रिंट स्टाइल डिजाइन

हाथों या पैरों पर प्रिंटेड जैसा लुक दें। छोटे-छोटे ज्योमेट्रिक शेप्स पैरों को मॉडर्न टच देता है। आलता का यह डिजाइन तारीफें बटोरने वाला है।

6/7

चेन एंड लोटस डिजाइन

उंगलियों पर आलता लगाकर बीच में लोटस फूल बनाएं। फूल के बीच में एक डॉट डालें। ये पारंपरिक और सुंदर कॉम्बिनेशन है, जो पैरों को ब्राइडल लुक देगा।

7/7

मिनिमल लाइन आर्ट डिजाइन

पैर पर पतली लाइन से बॉर्डर बनाएं। बॉर्डर के किनारे से होती हुई एक बेल ड्रा करें। ये ऑफिस गोइंग महिलाओं के लिए परफेक्ट है, क्योंकि जल्दी लग जाता है।

