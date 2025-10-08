करवा चौथ पर मेहंदी लगाने का नहीं है समय, पैरों की खूबसूरती बढ़ाएंगे ये 7 आलता डिजाइन

करवा चौथ पर पैरों की खूबसूरती बढ़ाएंगे ये 7 खूबसूरत आलता डिजाइन

करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास महत्व रखता है। इस दिन हर महिला बेहद खूबसूरत दिखने की चाह में सोलह श्रृंगार करती है। इस दिन किए जाने वाले सोलह श्रृंगार में आलता लगाना भी एक पारंपरिक रिवाज है, जो पैरों को और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। यह मेहंदी का विकल्प हो सकता है। अगर आप वर्किंग हैं और आपके पास मेहंदी लगाने का समय नहीं है, तो ये आलता डिजाइन आपके पैरों की खूबसूरती को बेहद कम समय में बढ़ा सकते हैं। Pic Credit : All Images Pinterest