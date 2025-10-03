Karwa Chauth special 8 latest fancy trendy bangles designs tips and tricks to make perfect set करवाचौथ के लिए देखें बैंगल्स के 8 फैंसी डिजाइन, ऐसे सेट बनाकर पहनेंगी तो बढ़ जाएगी हाथों की सुंदरता!
करवाचौथ के लिए देखें बैंगल्स के 8 फैंसी डिजाइन, ऐसे सेट बनाकर पहनेंगी तो बढ़ जाएगी हाथों की सुंदरता!

Anmol ChauhanFri, 3 Oct 2025 02:11 PM
1/9

करवाचौथ के लिए बैंगल्स डिजाइन

हाथों में खूबसूरत चूड़ियां ना हों, तब तक शृंगार अधूरा सा लगता है। वो भी करवाचौथ जैसे मौके पर, तो चूड़ियों से भरे हाथ बड़े ही सुंदर लगते हैं। चूड़ियां लाल हों या आपके आउटफिट से मैचिंग रंग की, उनके साथ अच्छे बैंगल्स का होना जरूरी है। बैंगल्स के डिजाइन के साथ ही कैसे सेट बनाएं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं बैंगल्स के कुछ सुंदर डिजाइन और सेट बनाने के नए तरीके। (All Images Credit-Pinterest)

2/9

पंजाबी चूड़े पहनें

करवाचौथ पर आउटफिट जो भी पहन रही हों, उसके साथ फैंसी पंजाबी चूड़े पहन लें। ये बहुत ही सुंदर लुक देते हैं। अगर आप नई नवेली बहुरानी हैं, तो आपको बिना ज्यादा सोचे समझे एक हेवी चूड़ा सेट ले लेना चाहिए।

3/9

फोटो वाला चूड़ा

करवाचौथ जैसे स्पेशल मौके के लिए आप कस्टमाइज बैंगल्स भी तैयार करा सकती हैं। इसमें अपनी और अपने हसबैंड की कोई भी प्यार भरी तस्वीर लगवा लें, चाहें तो शादी की कोई फोटो लगवा सकती हैं। आपके पतिदेव को भी आपका ये प्यार भरा सरप्राइज खूब पसंद आएगा।

4/9

हेवी गोल्डन कड़े

आपके पास हेवी गोल्डन कड़ा स्टाइल बैंगल्स तो होने ही चाहिए। इन्हें आप रेड चूड़ियों या अपने आउटफिट से मैचिंग चूड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। चूड़ियों के आसपास एक एक कड़ा लगा लें, ये क्लासिक डिजाइन हमेशा ही प्यारा लगेगा।

5/9

चूड़ियों के बीच लगाएं स्टेटमेंट बैंगल

स्टोन या कुंदन वर्क वाला एक हेवी कड़ा ले लें और इसे अपनी चूड़ियों के बीचों-बीच लगाकर पहनें। इससे लुक भी बहुत फैंसी आएगा और आपको बार बार नए बैंगल्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

6/9

मिनिमल स्टोन वर्क बैंगल

लुक को मिनिमल रखना चाहती हैं, तो ऐसे स्टोन वर्क वाले बैंगल्स आपके लिए परफेक्ट चॉइस हैं। ये बहुत सिंपल लुक देते हैं लेकिन उतने ही स्टाइलिश भी लगते हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज्यादा बैंगल्स का सेट बना सकती हैं, हमेशा ही प्यारा लुक आएगा।

7/9

दो कड़े लगाकर पहनें

आप चाहें तो दो गोल्डन कड़े लगाकर चूड़ियों का सुंदर सेट बना सकती हैं। अगर आपके पास बड़े स्टेटमेंट कड़े नहीं भी हैं, तो दो बैंगल्स मिलकर बहुत ही प्यारा लुक देंगे। आजकल इसी तरह के फैंसी डिजाइन ट्रेंड में रहते हैं।

8/9

गोल्डन चूड़ियां मिक्स करें

गोल्डन चूड़ियां मिलाकर भी आप सुंदर सा सेट बना सकती हैं। इसके लिए आपको बैंगल्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टोन वर्क वाली गोल्डन चूड़ियां एक साथ मिलकर बहुत ही प्यारा लुक देंगी। आप किन्हीं भी दो रंगों को मिलाकर ऐसा सेट बना सकती हैं।

9/9

घुंघरू बैंगल्स

आजकल घुंघरू बैंगल्स काफी ट्रेंड में हैं। ये सुंदर तो लगते ही हैं, साथ ही इनकी आवाज भी बेहद प्यारी लगती है। घुंघरू बैंगल्स में कई अलग अलग तरह के डिजाइन अवेलेबल हैं, जिसमें आप कम या ज्यादा घुंघरू वाले बैंगल्स सिलेक्ट कर सकती हैं।

