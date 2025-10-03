करवाचौथ के लिए देखें बैंगल्स के 8 फैंसी डिजाइन, ऐसे सेट बनाकर पहनेंगी तो बढ़ जाएगी हाथों की सुंदरता!

करवाचौथ के लिए बैंगल्स डिजाइन

हाथों में खूबसूरत चूड़ियां ना हों, तब तक शृंगार अधूरा सा लगता है। वो भी करवाचौथ जैसे मौके पर, तो चूड़ियों से भरे हाथ बड़े ही सुंदर लगते हैं। चूड़ियां लाल हों या आपके आउटफिट से मैचिंग रंग की, उनके साथ अच्छे बैंगल्स का होना जरूरी है। बैंगल्स के डिजाइन के साथ ही कैसे सेट बनाएं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं बैंगल्स के कुछ सुंदर डिजाइन और सेट बनाने के नए तरीके। (All Images Credit-Pinterest)