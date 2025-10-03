करवाचौथ के लिए देखें बैंगल्स के 8 फैंसी डिजाइन, ऐसे सेट बनाकर पहनेंगी तो बढ़ जाएगी हाथों की सुंदरता!

हाथों में खूबसूरत चूड़ियां ना हों, तब तक शृंगार अधूरा सा लगता है। वो भी करवाचौथ जैसे मौके पर, तो चूड़ियों से भरे हाथ बड़े ही सुंदर लगते हैं। चूड़ियां लाल हों या आपके आउटफिट से मैचिंग रंग की, उनके साथ अच्छे बैंगल्स का होना जरूरी है। बैंगल्स के डिजाइन के साथ ही कैसे सेट बनाएं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं बैंगल्स के कुछ सुंदर डिजाइन और सेट बनाने के नए तरीके। (All Images Credit-Pinterest)
करवाचौथ पर आउटफिट जो भी पहन रही हों, उसके साथ फैंसी पंजाबी चूड़े पहन लें। ये बहुत ही सुंदर लुक देते हैं। अगर आप नई नवेली बहुरानी हैं, तो आपको बिना ज्यादा सोचे समझे एक हेवी चूड़ा सेट ले लेना चाहिए।
करवाचौथ जैसे स्पेशल मौके के लिए आप कस्टमाइज बैंगल्स भी तैयार करा सकती हैं। इसमें अपनी और अपने हसबैंड की कोई भी प्यार भरी तस्वीर लगवा लें, चाहें तो शादी की कोई फोटो लगवा सकती हैं। आपके पतिदेव को भी आपका ये प्यार भरा सरप्राइज खूब पसंद आएगा।
आपके पास हेवी गोल्डन कड़ा स्टाइल बैंगल्स तो होने ही चाहिए। इन्हें आप रेड चूड़ियों या अपने आउटफिट से मैचिंग चूड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। चूड़ियों के आसपास एक एक कड़ा लगा लें, ये क्लासिक डिजाइन हमेशा ही प्यारा लगेगा।
स्टोन या कुंदन वर्क वाला एक हेवी कड़ा ले लें और इसे अपनी चूड़ियों के बीचों-बीच लगाकर पहनें। इससे लुक भी बहुत फैंसी आएगा और आपको बार बार नए बैंगल्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
लुक को मिनिमल रखना चाहती हैं, तो ऐसे स्टोन वर्क वाले बैंगल्स आपके लिए परफेक्ट चॉइस हैं। ये बहुत सिंपल लुक देते हैं लेकिन उतने ही स्टाइलिश भी लगते हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज्यादा बैंगल्स का सेट बना सकती हैं, हमेशा ही प्यारा लुक आएगा।
आप चाहें तो दो गोल्डन कड़े लगाकर चूड़ियों का सुंदर सेट बना सकती हैं। अगर आपके पास बड़े स्टेटमेंट कड़े नहीं भी हैं, तो दो बैंगल्स मिलकर बहुत ही प्यारा लुक देंगे। आजकल इसी तरह के फैंसी डिजाइन ट्रेंड में रहते हैं।
गोल्डन चूड़ियां मिलाकर भी आप सुंदर सा सेट बना सकती हैं। इसके लिए आपको बैंगल्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टोन वर्क वाली गोल्डन चूड़ियां एक साथ मिलकर बहुत ही प्यारा लुक देंगी। आप किन्हीं भी दो रंगों को मिलाकर ऐसा सेट बना सकती हैं।
आजकल घुंघरू बैंगल्स काफी ट्रेंड में हैं। ये सुंदर तो लगते ही हैं, साथ ही इनकी आवाज भी बेहद प्यारी लगती है। घुंघरू बैंगल्स में कई अलग अलग तरह के डिजाइन अवेलेबल हैं, जिसमें आप कम या ज्यादा घुंघरू वाले बैंगल्स सिलेक्ट कर सकती हैं।