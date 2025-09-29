Karwa Chauth special 8 latest fancy blouse Designs back and front Patterns करवाचौथ के लिए सिलवाएं ब्लाउज के ये 8 फैंसी डिजाइन, सहेलियां भी करेंगी लुक की तारीफ!
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलकरवाचौथ के लिए सिलवाएं ब्लाउज के ये 8 फैंसी डिजाइन, सहेलियां भी करेंगी लुक की तारीफ!

करवाचौथ के लिए सिलवाएं ब्लाउज के ये 8 फैंसी डिजाइन, सहेलियां भी करेंगी लुक की तारीफ!

करवाचौथ के लिए अभी तक ब्लाउज डिजाइन डिसाइड नहीं कर पाई हैं, तो यहां दिए गए फैंसी डिजाइन आपकी बड़ी मदद करने वाले हैं। इन्हें सेव कर लें और अपने मास्टर जी को दिखाकर ये फैंसी डिजाइन स्टिच करा लें।

Anmol ChauhanMon, 29 Sep 2025 06:00 PM
1/9

फैंसी ब्लाउज डिजाइन

करवाचौथ के लिए साड़ी सिलेक्ट करना जितना मुश्किल होता है, उतना ही चैलेंजिंग एक अच्छा ब्लाउज डिजाइन खोजना भी होता है। अगर ब्लाउज अच्छा ना हो, तो बढ़िया साड़ी भी फीकी सी लगने लगती है। ऐसे में अगर भी अभी तक ब्लाउज डिजाइन डिसाइड नहीं कर पाई हैं, तो यहां दिए गए फैंसी डिजाइन आपकी बड़ी मदद करने वाले हैं। इन्हें सेव कर लें और अपने मास्टर जी को दिखाकर ये फैंसी डिजाइन स्टिच करा लें। (All Images Credit-Pinterest)

2/9

बैक के लिए ट्राएंगल पैटर्न

ब्लाउज की बैक पर आप ये ट्राएंगल पैटर्न भी बनवा सकती हैं। ये काफी ट्रेंडी डिजाइन लगता है। वही लटकन और डोरी वाले ब्लाउज पहनकर बोर हो गई हैं, तो ये सिंपल, फैंसी डिजाइन आपके लिए बेस्ट रहेगा।

3/9

फ्रंट के लिए नेकलाइन

फ्रंट में सिंपल नेकलाइन रखने के बजाए आप ये ट्रेंडी पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। इसमें बहुत ही प्यारा शेप आता है और लुक एकदम डिजाइनर लगता है। ब्लाउज सिंपल हो या एंब्रॉयडरी वाला, ये नेकलाइन हर किसी के साथ खूब जचेगी।

4/9

डबल डोरी पैटर्न

सिंगल डोरी की जगह आप ये डबल डोरी पैटर्न भी ट्राई कर सकती हैं। इसमें बैक पर दो डोरी लगी होती हैं, जिनमें लटकन लगवाकर और भी सुंदर लुक आता है। बैकलेस ब्लाउज को और ट्रेंडी टच देना चाहती हैं, तो ये डिजाइन ट्राई करें।

5/9

स्टाइलिश ब्लाउज बैक

कॉटन का ब्लाउज है या सिंपल ब्लाउज पीस है, तो ये स्टाइलिश डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। ये भी बैकलेस डिजाइन का एक थोड़ा ट्रेंडी वर्जन है।इसके साथ बैलून या फ्रिल्ड स्लीव्स अच्छी लगती हैं, जिससे ओवरऑल लुक काफी गर्लिश और क्यूट लगता है।

6/9

लीफ शेप नेकलाइन

ब्लाउज के फ्रंट पर आप ये लीफ शेप नेकलाइन भी डिजाइन करा सकती हैं। सिंपल वी या यू शेप की जगह ये काफी ट्रेंडी डिजाइन लगेगा। अगर आप ब्लाउज के फ्रंट को ज्यादा हाइलाइट करना चाहती हैं, तो ऐसे क्लासी डिजाइन एकदम परफेक्ट रहते हैं।

7/9

स्क्वेयर कट वर्क

बैक पर आप चाहें तो स्क्वेयर कट वर्क भी करा सकती हैं। खासतौर से सिल्क और बनारसी हेवी साड़ियों के लिए ऐसे डिजाइन ही बेस्ट रहते हैं। थोड़ा सिंपल और क्लासी लुक पसंद करती हैं, तो ये पैटर्न आपके ही लिए है।

8/9

पफ स्लीव्स वाला ब्लाउज

पफ स्लीव्स ब्लाउज काफी विंटेज और क्लासी लगते हैं। ट्रेडिशनल मौकों के लिए तो ये बेस्ट रहते हैं। ऐसे में आप भी इस बार एक ऐसा ब्लाउज पीस स्टिच करा सकती हैं। खासतौर से अगर आपका ब्लाउज सिंपल है, तो ये डिजाइन स्टिच कराएं। इसकी स्लीव्स पर आप मैचिंग लेस भी अटैच करा सकती हैं।

9/9

पेटल शेप डिजाइन

बैक पर आप ये फैंसी पेटल शेप भी बनवा सकती हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। कोई ऐसा डिजाइन चाहती हैं, जो सिंपल भी हो और यूनिक भी, तो इसे स्टिच करा लें। हर किसी की नजर आपकी बैक पर ही थम जाएंगी।

blouse design Karwa Chauth