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हाथों पर सजाएं मोर, चांद देखती महिला और करवा के फोटो वाली मेहंदी, देखें 7 सबसे सुंदर डिजाइन

करवाचौथ व्रत के लिए अपने हाथों पर सुंदर मेहंदी डिजाइन को सजाना है तो आप यहां दिए डिजाइन्स पर गौर करें। इन डिजाइन में मोर, दूल्हा-दुल्हन और करवा के फोटो बने हुए हैं जो व्रत के लिए एकदम परफेक्ट हैं। 

Avantika JainOct 25, 2026 10:03 pm IST
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करवाचौथ स्पेशल मेहंदी डिजाइन

करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद को अर्घ देने के बाद व्रत खोलती हैं। इस व्रत में 16 शृंगार का भी खास महत्व होता है। ऐसे में हम आपके लिए करवाचौथ स्पेशल कुछ मेहंदी डिजाइन्स लेकर आए हैं, जो आपके हाथों की सुंदरता को कई गुणा बढ़ा सकते हैं। देखिए मोर, चांद देखती महिला और करवा वाले सुंदर मेहंदी डिजाइन।

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करवाचौथ स्पेशल मेहंदी डिजाइन

करवाचौथ पर मेहंदी से भरे हुए हाथ काफी सुंदर लगते हैं। इस डिजाइन में एक हाथ पर दो मोर बने हैं और दूसरे हाथ में छलनी से चांद देखती महिला बनी है। फोटो क्रेडिट- niteshguptamehandiart028

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करवा, छलनी और दीया वाली मेहंदी

करवाचौथ पर करवा, छलनी और दीया वाला डिजाइन काफी सुंदर लगता है। अगर आप खुले-खुले मेहंदी डिजाइन से हाथों को सजाना चाहती हैं तो इस तरह के डिजाइन को लगाएं। फोटो क्रेडिट- naaz_mehendi_art_15

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चांद और हाथी वाला मेहंदी डिजाइन

इस डिजाइन में एक हाथ पर बादलों में छिपा चांद बना है और दूसके हाथ पर सर्कल डिजाइन में हाथी बना है। कम समय है तो इस तरह से फटाफट लगने वाले मेहंदी डिजाइन को हाथों पर सजाएं। फोटो क्रेडिट- naaz_mehendi_art_15

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चांद, छलनी और करवा

करवाचौथ व्रत में चांद, छलनी और करवा का खास महत्व होता है। ऐसे में इन तीनों चीजों को अपना हाथों पर बनवाएं और इस तरह के एक सुंदर मेहंदी डिजाइन लगना को लगाएं। फोटो क्रेडिट-glamour_mahendi_art_studio

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सिंपल मेहंदी डिजाइन

करवाचौथ के लिए इस तरह का मेहंदी डिजाइन काफी बेहतरीन है। ऑफिस जाने वाली महिलाएं इस डिजाइन को लगवा सकती हैं। कम समय में लगने वाला ये सुंदर डिजाइन है।फोटो क्रेडिट- glamour_mahendi_art_studio

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करवाचौथ सर्कल मेहंदी डिजाइन

मिनिमल लेकिन सुंदर मेहंदी पैटर्न अपने हाथों पर सजाना है तो ये डिजाइन अच्छा है। मधुबनी स्टाइल वाला ये मेहंदी डिजाइ रचने के बाद काफी सुंदर दिखता है। फोटो क्रेडिट- glamour_mahendi_art_studio

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करवाचौथ स्पेशल मेहंदी डिजाइन&nbsp;

खुद से मेहंदी लगाना जानती हैं तो इस तरह के पैटर्न को आसानी से लगा सकती हैं। इस डिजाइन में करवाचौथ का चांद, छलनी, करवा सबकुछ बनाया गया है। फोटो क्रेडिट- glamour_mahendi_art_studio

Karwa Chauth
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