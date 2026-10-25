हाथों पर सजाएं मोर, चांद देखती महिला और करवा के फोटो वाली मेहंदी, देखें 7 सबसे सुंदर डिजाइन

करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद को अर्घ देने के बाद व्रत खोलती हैं। इस व्रत में 16 शृंगार का भी खास महत्व होता है। ऐसे में हम आपके लिए करवाचौथ स्पेशल कुछ मेहंदी डिजाइन्स लेकर आए हैं, जो आपके हाथों की सुंदरता को कई गुणा बढ़ा सकते हैं। देखिए मोर, चांद देखती महिला और करवा वाले सुंदर मेहंदी डिजाइन।
करवाचौथ पर मेहंदी से भरे हुए हाथ काफी सुंदर लगते हैं। इस डिजाइन में एक हाथ पर दो मोर बने हैं और दूसरे हाथ में छलनी से चांद देखती महिला बनी है। फोटो क्रेडिट- niteshguptamehandiart028
करवाचौथ पर करवा, छलनी और दीया वाला डिजाइन काफी सुंदर लगता है। अगर आप खुले-खुले मेहंदी डिजाइन से हाथों को सजाना चाहती हैं तो इस तरह के डिजाइन को लगाएं। फोटो क्रेडिट- naaz_mehendi_art_15
इस डिजाइन में एक हाथ पर बादलों में छिपा चांद बना है और दूसके हाथ पर सर्कल डिजाइन में हाथी बना है। कम समय है तो इस तरह से फटाफट लगने वाले मेहंदी डिजाइन को हाथों पर सजाएं। फोटो क्रेडिट- naaz_mehendi_art_15
करवाचौथ व्रत में चांद, छलनी और करवा का खास महत्व होता है। ऐसे में इन तीनों चीजों को अपना हाथों पर बनवाएं और इस तरह के एक सुंदर मेहंदी डिजाइन लगना को लगाएं। फोटो क्रेडिट-glamour_mahendi_art_studio
करवाचौथ के लिए इस तरह का मेहंदी डिजाइन काफी बेहतरीन है। ऑफिस जाने वाली महिलाएं इस डिजाइन को लगवा सकती हैं। कम समय में लगने वाला ये सुंदर डिजाइन है।फोटो क्रेडिट- glamour_mahendi_art_studio
मिनिमल लेकिन सुंदर मेहंदी पैटर्न अपने हाथों पर सजाना है तो ये डिजाइन अच्छा है। मधुबनी स्टाइल वाला ये मेहंदी डिजाइ रचने के बाद काफी सुंदर दिखता है। फोटो क्रेडिट- glamour_mahendi_art_studio
खुद से मेहंदी लगाना जानती हैं तो इस तरह के पैटर्न को आसानी से लगा सकती हैं। इस डिजाइन में करवाचौथ का चांद, छलनी, करवा सबकुछ बनाया गया है। फोटो क्रेडिट- glamour_mahendi_art_studio