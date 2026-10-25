हाथों पर सजाएं मोर, चांद देखती महिला और करवा के फोटो वाली मेहंदी, देखें 7 सबसे सुंदर डिजाइन

करवाचौथ स्पेशल मेहंदी डिजाइन

करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद को अर्घ देने के बाद व्रत खोलती हैं। इस व्रत में 16 शृंगार का भी खास महत्व होता है। ऐसे में हम आपके लिए करवाचौथ स्पेशल कुछ मेहंदी डिजाइन्स लेकर आए हैं, जो आपके हाथों की सुंदरता को कई गुणा बढ़ा सकते हैं। देखिए मोर, चांद देखती महिला और करवा वाले सुंदर मेहंदी डिजाइन।