भरे-भरे हाथ नहीं पसंद, तो करवाचौथ पर लगाएं खाली जगह वाले ये 8 मेहंदी डिजाइन

करवाचौथ का शृंगार बिना मेहंदी के अधूरा माना जाता है। इसलिए एक दिन पहले ही सुहागिनें अपने हाथों में सुंदर-सुंदर मेहंदी के डिजाइन बनवा लेती हैं। अगर आप भी खास दिन पर लगवाने के लिए मेहंदी के डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो ये कलेक्शन आपके लिए ही है। खासकर अगर आप ज्यादा भरी हुई मेहंदी लगाना नहीं पसंद करती हैं और आसानी से बनाने वाले डिजाइन देख रही हैं, तो इन्हें सेव कर के रख सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)
बहुत भरी-भरी मेहंदी लगाना पसंद नहीं है, तो ये मोर और कमल वाला पैटर्न बना सकती हैं। इसकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा सुंदर है और खाली जगह होने की वजह से ज्यादा हेवी नहीं लगती है।
बारीक मेहंदी का चलन इन दिनों खूब बढ़ रहा है। अगर आप भी करवाचौथ पर अलग हटकर डिजाइन बनाने की सोच रही हैं, तो ये पैटर्न बना सकती हैं। बारीक पत्तियों वाला ये डिजाइन बनाने में भी आसान है।
गोल टिक्की शेप वाली मेहंदी सदाबहार है। ये डिजाइन हमेशा ही सुंदर लगता है और बनाने में भी एकदम आसान है। करवाचौथ की तैयारियों के बीच ज्यादा टाइम ना मिले, तो ये डिजाइन आप आराम से लगा सकती हैं।
करवाचौथ पर हाथों में मॉडर्न और अट्रैक्टिव दिखने वाला मेहंदी डिजाइन चाहती हैं, तो इसे सेव कर सकती हैं। ये मिनिमल डिजाइन काफी ट्रेंडी है और बनने के बाद तो और भी खूबसूरत लगता है।
ऐसा मेहंदी डिजाइन चाहती हैं जो ज्यादा हेवी भी ना हो और बहुत मिनिमल भी ना लगे, तो ये डिजाइन बना सकती हैं। बनाने में आसान भी है और इसकी पारंपरिक डिटेलिंग देखने में भी बहुत खूबसूरत है।
इस तरह की मंडला शेप वाली मेहंदी देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। अगर आप कम समय में सुंदर डिजाइन बनाना चाहती हैं तो बारीक सा ये मेंहदी पैटर्न हाथों में लगा सकती हैं।
आसानी से बनने वाला मेहंदी डिजाइन ढूंढ रही हैं, जो आप खुद बना लें तो इसे सेव कर के रख सकती हैं। कम समय में बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन बन जाएगा। रचने के बाद तो इसका लुक और भी प्यारा आता है।
करवाचौथ पर आप लोटस शेप वाली ये मंडला मेहंदी भी लगा सकती हैं। ये डिजाइन भी देखने में ज्यादा भरा-भरा नहीं लगता और हाथों को अट्रैक्टिव लुक देता है। ट्रेडिशनल लुक के साथ हाथों में ऐसी मेंहदी आपके लुक में चार चांद लगा देगी।