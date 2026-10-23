भरे-भरे हाथ नहीं पसंद, तो करवाचौथ पर लगाएं खाली जगह वाले ये 8 मेहंदी डिजाइन

करवाचौथ के लिए मिनिमल मेहंदी डिजाइन

करवाचौथ का शृंगार बिना मेहंदी के अधूरा माना जाता है। इसलिए एक दिन पहले ही सुहागिनें अपने हाथों में सुंदर-सुंदर मेहंदी के डिजाइन बनवा लेती हैं। अगर आप भी खास दिन पर लगवाने के लिए मेहंदी के डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो ये कलेक्शन आपके लिए ही है। खासकर अगर आप ज्यादा भरी हुई मेहंदी लगाना नहीं पसंद करती हैं और आसानी से बनाने वाले डिजाइन देख रही हैं, तो इन्हें सेव कर के रख सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)