karwa Chauth mehndi 9 latest marwadi jewellery elephant feet henna designs leg henna art पैरों पर लगाएं मेहंदी के ये 9 रॉयल डिजाइन्स, करवाचौथ पर मिलेगा रानियों सा ठाठ
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलपैरों पर लगाएं मेहंदी के ये 9 रॉयल डिजाइन्स, करवाचौथ पर मिलेगा रानियों सा ठाठ

पैरों पर लगाएं मेहंदी के ये 9 रॉयल डिजाइन्स, करवाचौथ पर मिलेगा रानियों सा ठाठ

करवाचौथ पर हाथों के साथ पैरों पर मेहंदी लगाने का इरादा है तो आपकी तलाश यहां पूरी होती है। यहां कुछ बेहद सुंदर पैरों के हिना डिजाइन्स हैं जिन्हें आप आर्टिस्ट को दिखाकर लगा सकते हैं।

Kajal SharmaMon, 6 Oct 2025 07:27 PM
1/10

पैरों पर सजाएं सुंदर मेहंदी

फेस्टिव सीजन पर मेहंदी लगाना आम चलन है। खासकर करवाचौथ पर अगर आप नई दुलहन है तो हर किसी का ध्यान आपकी मेहंदी पर रहेगा। हाथों के साथ पैरों पर भी मेहंदी लगाएं तो हर किसी की नजर आप पर टिकेगी। मेहंदी के पैर्टन आप यहां से चुन सकती हैं।

2/10

चेक पैटर्न पैरों की मेहंदी

चेक पैटर्न में सजी यह मेहंदी लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं। पूरे पैर में आपको एक सा ही पैटर्न बनाना है। मेहंदी लगाने की शुरुआत एड़ी के ऊपर से करें।

3/10

पैरों पर पर प्रिटी मेहंदी

पैरों पर यह मेहंदी की डिजाइन भी काफी प्रिटी लगती है। इसे आप हिना आर्टिस्ट से लगवा सकते हैं।

4/10

मारवाड़ी पैटर्न

इस मेहंदी में हाथी बनाकर मारवाड़ी टच दिया गया है।

5/10

राजस्थानी मेहंदी

मोर, हाथी और महल वाला ये मेहंदी का पैटर्न राजस्थानी मेहंदी का बढ़िया सैंपल है। इसे आप हर तीज-त्योहार के लिए सेव करके रख सकती हैं।

6/10

ब्राइडल मेहंदी

वैसे तो ये ब्राइडल मेहंदी है, अगर आप नई दुलहन हैं तो करवाचौथ पर यह मेहंदी आप पर सूट करेगी।

7/10

रानियों जैसे दिखेंगे पैर

करवाचौथ पर अगर रजवाड़ों वाला टच चाहिए तो हाथियों वाला ये मेहंदी का पैटर्न आप पर खूब जंचेगा।

8/10

जूलरी वाली मेहंदी

जूलरी वाली मेहंदी काफी ट्रेंड में है। ट्रडिशनल मेहंदी लगाने वाले इसे काफी पसंद करते हैं। यह रचकर बहुत प्यारी लगती है।

9/10

लोटस वाली मेहंदी

महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है और यह मेहंदी महिलाओं के देवी स्वरूप की झलक देने वाली है। इसे लगाना आसान है। आप खुद भी लगा सकती हैं हिना आर्टिस्ट की जरूरत नहीं।

10/10

मारवाड़ी स्टाइल ब्राइडल मेहंदी

यह भी ब्राइडल मारवाड़ी मेहंदी आप करवाचौथ पर लगवा सकती हैं। All Images Credit: 3d_henna_touch instagram

Mehndi Design Karwa Chauth