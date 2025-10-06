पैरों पर लगाएं मेहंदी के ये 9 रॉयल डिजाइन्स, करवाचौथ पर मिलेगा रानियों सा ठाठ

फेस्टिव सीजन पर मेहंदी लगाना आम चलन है। खासकर करवाचौथ पर अगर आप नई दुलहन है तो हर किसी का ध्यान आपकी मेहंदी पर रहेगा। हाथों के साथ पैरों पर भी मेहंदी लगाएं तो हर किसी की नजर आप पर टिकेगी। मेहंदी के पैर्टन आप यहां से चुन सकती हैं।
चेक पैटर्न में सजी यह मेहंदी लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं। पूरे पैर में आपको एक सा ही पैटर्न बनाना है। मेहंदी लगाने की शुरुआत एड़ी के ऊपर से करें।
पैरों पर यह मेहंदी की डिजाइन भी काफी प्रिटी लगती है। इसे आप हिना आर्टिस्ट से लगवा सकते हैं।
इस मेहंदी में हाथी बनाकर मारवाड़ी टच दिया गया है।
मोर, हाथी और महल वाला ये मेहंदी का पैटर्न राजस्थानी मेहंदी का बढ़िया सैंपल है। इसे आप हर तीज-त्योहार के लिए सेव करके रख सकती हैं।
वैसे तो ये ब्राइडल मेहंदी है, अगर आप नई दुलहन हैं तो करवाचौथ पर यह मेहंदी आप पर सूट करेगी।
करवाचौथ पर अगर रजवाड़ों वाला टच चाहिए तो हाथियों वाला ये मेहंदी का पैटर्न आप पर खूब जंचेगा।
जूलरी वाली मेहंदी काफी ट्रेंड में है। ट्रडिशनल मेहंदी लगाने वाले इसे काफी पसंद करते हैं। यह रचकर बहुत प्यारी लगती है।
महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है और यह मेहंदी महिलाओं के देवी स्वरूप की झलक देने वाली है। इसे लगाना आसान है। आप खुद भी लगा सकती हैं हिना आर्टिस्ट की जरूरत नहीं।
यह भी ब्राइडल मारवाड़ी मेहंदी आप करवाचौथ पर लगवा सकती हैं। All Images Credit: 3d_henna_touch instagram