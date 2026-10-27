सोना-चांदी छोड़िए! करवा चौथ पर वाइफ को गिफ्ट करें ये 8 चीजें, ₹3,000 से कम में मिलेंगी

करवा चौथ का त्योहार सिर्फ सुहागिन महिलाओं के लिए खास नहीं होता बल्कि पतियों के लिए भी उतना ही स्पेशल होता है। हर पति इस बात से खुश होता है कि उसकी पत्नी ने निर्जला व्रत रखा है। ऐसे में हर पत्नी पति से उसके श्रृंगार के लिए तारीफ सुनना और कोई खास तोहफा लेना पसंद करती हैं। गिफ्ट ट्रेंड में वैसे तो कई लोग सोना या चांदी का कोई आइटम गिफ्ट कर देते हैं लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं लेना चाहते, तो कुछ और ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपका बजट 3000 रुपये तक का है, तो हम आपको कुछ ट्रेंडी और अच्छे गिफ्ट आइडिया सजेशन देने जा रहे हैं।
3000 रुपये के अंदर आपको चांदी का पायल मिल सकती है। आजकल हल्के पैटर्न वाली पायलें 2500 रुपये तक में भी मिल जाती हैं, जो पहनने पर हल्की होती हैं लेकिन डिजाइन सुंदर दिखती हैं। आपकी पत्नी को पायल या बिछिया का सेट दे सकते हैं।
अगर आपकी पत्नी को फैशन का शौक है, तो उन्हें एक सुंदर हैंडबैग गिफ्ट करें। ब्लैक, बेज, मरून या टैन कलर का बैग ट्रेडिशनल और वेस्टर्न, दोनों तरह के आउटफिट के साथ अच्छा लगता है। यह स्टाइलिश होने के साथ-साथ इस्तेमाल के लिहाज से भी काम आएगा।
पत्नियों को पति की पसंद हुई साड़ी-सूट भी अच्छा लगता है। अगर आपका बजट 3000 रुपये का है, तो ट्रेंडी साड़ी भी ले सकते हैं। आजकल एक से बढ़तर एक पैटर्न वाली साड़ियां आ रही हैं।
हर औरत को मेकअप करना पसंद होता है और ऐसे में आप मेकअप किट दे सकते हैं। 3000 रुपये तक में अच्छे ब्रांड्स का मेकअप आ जाएगा। करवा चौथ के मौके पर कई ऑफर्स भी रहते हैं।
आप अपनी शादी, पहली मुलाकात या किसी यादगार ट्रिप की तस्वीर को खूबसूरत फोटो फ्रेम में लगवाकर पत्नी को दे सकते हैं। इसके साथ एक छोटा-सा लव लेटर भी जोड़ दें, तो यह तोहफा और भी यादगार हो सकता है। ऐसी चीजें महिलाओं को पसंद आती हैं।
आजकल कई फंक्शन वाली स्मार्ट वॉच आने लगी है और अगर नॉर्मल घड़ी पहनना पसंद करती हैं, तो उसमें भी कई डिजाइन आते हैं। आप वाइफ को घड़ी गिफ्ट करें। अगर वह वर्किंग हैं, तो घड़ी काफी पसदं आएगी।
महिलाओं को हील्स पहनना भी काफी पसंद होती है। अगर बजट 3000 रुपये का है, तो इसमें अच्छे ब्रांड वाली हील्स मंगवाएं। ज्यादा ऊंची हील्स ना पहनती हो, तो कम में मंगवा लें या फिर जूते लें।
आप वाइफ के साथ रोमांटिक डेट प्लान कर सकते हैं। अगर वह पहला करवा चौथ मना रही हैं, तो ये आइडिया सबसे परफेक्ट रहेगा। इसमें आप किसी अच्छी जगह कुछ खाने के लिए जाएं और वही उन्हें गिफ्ट भी दें। इसमें आप चॉकलेट और फूलों का गिफ्ट हैम्पर भी दे सकते हैं, जो 3000 रुपये में मिल जाएगा।