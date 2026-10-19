करवा चौथ पर वाइफ को करना है खुश? गिफ्ट करें स्टाइलिश डायमंड ईयररिंग्स के ये डिजाइंस

करवा चौथ के खास दिन पत्नियां अपने पति की लंबी आयु और सलामती के लिए निर्जला उपवास करती हैं। ऐसे में पति का फर्ज भी बनता है कि वह अपनी बीवी को खुश करने के लिए कोई खास तोहफा या फिर सरप्राइज प्लान करें। अगर आप वाइफ को गिफ्ट में देने के लिए कोई तोहफा सोच रहे हैं, तो हम आपके लिए डायमंड ईयररिंग्स के कुछ सुंदर डिजाइंस लेकर आए हैं। गोल्ड से ज्यादा औरतें हीरे को पसंद करती हैं और आजकल डायमंड ईयररिंग्स के स्टड पैटर्न वाले डिजाइन काफी ट्रेंड में है। तो चलिए कुछ डिजाइंस की फोटो सेव कर लें और वैसे ही ईयररिंग्स उनके लिए खरीद लें।
रोज गोल्ड और डायमंड के ट्विस्टेड लूप डिजाइन के साथ बने ये इयररिंग्स मॉडर्न लुक देते हैं। सेंटर में जड़ा चमकता हुआ हीरा और ऊपर की तरफ पत्ती के आकार में जड़े छोटे डायमंड्स इसे एक यूनिक टच देते हैं। करवा चौथ पर रोज गोल्ड ज्वेलरी पसंद करने वाली पत्नियों के लिए यह एक परफेक्ट और एलिगेंट गिफ्ट है।
सिल्वर और डायमंड फिनिश वाला यह तितली डिजाइन देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। इसके सेंटर में एक बड़ा और चमकदार डायमंड लगा है, जिसके आसपास तितली के पंखों की तरह सिल्वर वर्क किया गया है। यह लाइटवेट और स्टाइलिश इयररिंग रोज के इस्तेमाल और कैज़ुअल वियर के लिए बहुत बढ़िया है।
सूर्य और खिलते हुए फूल से बना गोल्ड और डायमंड इयररिंग डिजाइ हर तरह के एथनिक आउटफिट पर जंचता है। इसमें बीच में छोटे हीरों का क्लस्टर है, जिसके चारों ओर पंखुड़ियों की तरह चमकते हुए डायमंड्स लगाए गए हैं। करवा चौथ की साड़ी या लहंगे के साथ यह हैवी और रॉयल लुक देने में मदद करेगा।
पंख के आकार में बने ये रोज गोल्ड इयररिंग्स अपने घुमावदार डिजाइन के कारण कानों पर बेहद खूबसूरत लगते हैं। इनमें बारीक डायमंड्स की लेयरिंग की गई है, जो इसे एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देती है। इंडो-वेस्टर्न और एथनिक दोनों तरह के कपड़ों के साथ यह लुक को निखार देता है। आप वाइफ को ये गिफ्ट कर सकते हैं।
लीफ और ड्रॉप शेप के कॉम्बो के साथ तैयार किया गया यह डिजाइन कानों में हल्का-सा लटकता हुआ लुक देता है। इसमें रोज गोल्ड फ्रेम के साथ चमकीले डायमंड्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। करवा चौथ के खास मौके पर अगर आप पत्नी को कुछ एलीगेंट और यूनिक देना चाहते हैं, तो यह बेस्ट चॉइस है।
सादगी पसंद करने वाली महिलाओं के लिए यह गोल्ड और डायमंड टियरड्रॉप स्टड डिजाइन बिल्कुल सही है। पानी की बूंद के आकार में बना यह इयररिंग बेहद हल्का, सोबर और क्लासी लुक देता है। इसे ऑफिस या डेली वियर में आसानी से पहना जा सकता है।
रोज गोल्ड की लहरदार पत्तियों के खूबसूरत फ्रेम में बने ये इयररिंग्स बेहद मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड लुक देते हैं। अगर आप पत्नी को कुछ ट्रेंडी और स्टाइलिश गिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये ईयररिंग्स बेस्ट रहेंगे। रोजाना पहनने के लिए भी ये सही हैं।