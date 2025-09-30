सांवले रंग पर बेहद फबते हैं ये 7 रंग, करवाचौथ पर आपको देंगे रॉयल लुक

करवाचौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन को खास बनाने के लिए महिलाएं कई दिन पहले से ही अपनी तैयारियां करनी शुरू कर देती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन सिर्फ व्रत ही नहीं बल्कि लुक और स्टाइल भी महिलाओं के लिए बहुत मायने रखता है। बता दें, कुछ रंग कुछ खास स्किन टोन पर बेहद फबते हैं। ऐसे में अगर आपकी स्किन टोन डस्की है और आप अपने लिए इस करवाचौथ कौन से रंग की ड्रेस या साड़ी खरीदें, इस सवाल को लेकर कंफ्यूज हैं तो हम आपके लिए लेकर आएं हैं, डस्की स्किन टोन पर खिलने वाले चुनिंदा रंगों की लिस्ट।
गहरा पीला या मस्टर्ड येलो रंग डस्की त्वचा को ग्लैमरस लुक देता है। इसे गहरे रंग के ब्लाउज या दुपट्टे के साथ पेयर करें। अगर आप करवा चौथ पर सबसे अलग और सुंदर लगना चाहती हैं तो गोल्डन रंग की साड़ी या लहंगा ट्राई कर सकती हैं।
लाल रंग करवाचौथ का पारंपरिक रंग है। गहरे लाल रंग की साड़ी, लहंगा या अनारकली सूट डस्की त्वचा पर बहुत आकर्षक लगता है। यह रंग आपकी त्वचा के टोन को खूबसूरती से उभारता है।
रॉयल ब्लू या नेवी ब्लू जैसे गहरे नीले रंग डस्की त्वचा पर बहुत जंचते हैं। आप इसे करवाचौथ पर गोल्डन या सिल्वर कढ़ाई के साथ चुन सकती हैं।
सांवली या डस्की त्वचा पर गहरे हरे रंग, विशेष रूप से पन्ना हरा या फ़ॉरेस्ट ग्रीन, और मेटैलिक शेड्स जैसे जैतून (ऑलिव) ग्रीन, निखार लाकर त्वचा की चमक को बढ़ाते हैं। ये रंग सांवली त्वचा के साथ खूबसूरती से तालमेल बिठाते हुए लुक में क्लास जोड़ते हैं।
यह रंग सांवली रंगत पर पहना हुआ बहुत ही शाही और स्टाइलिश लगता है।