करवा चौथ पर नथ पहनकर बढ़ाएं खूबसूरती, देखें महाराष्ट्रीयन से लेकर राउंड शेप नोजरिंग

नथ केवल एक ज्वैलरी नहीं है बल्कि ये काफी सारी जगहों पर ये सुहागिन के लिए सुहाग की निशानी भी मानी जाती है। शादी-विवाह के मौके पर इसे जरूर पहना जाता है। करवा चौथ की पूजा के लिए रेडी होना है तो सुहाग की हर निशानी को पहनना शुभ ही माना जाएगा। अपने सोलह शृंगार में नथ शामिल करें। महाराष्ट्रीयन से लेकर राउंड शेप वाली यूपी और पहाड़ों वाली नथ को पहनकर रेडी हों। करवा चौथ पर सजने के बाद पूरा चेहरा बदला हुआ नजर आएगा। (सभी इमेज साभार-Pintrest)
अगर आपका चेहरा लंबा है और पतला है तो राउंड शेप नथ चेहरे को सॉफ्ट, फेमिनिन लुक देती है और बेहद सुंदर लगती है। राउंड शेप के साथ नथ पर लगे नग इस तरह के नोज रिंग की ब्यूटी को बढ़ाते हैं। करवा चौथ पर ट्रेडिशनल लुक क्रिएट कर रहीं तो नथ जरूर पहनें।
अगर फुल सर्किल वाली नोज रिंग पहनना पसंद नहीं है तो आप हाफ डिजाइन वाली नथ को भी खरीद सकती हैं। ये सुंदर दिखती है और चेहरे का पूरा लुक भी बदल देती है। करवा चौथ पर हर साल से अलग लुक चाहिए तो इस तरह की नोज रिंग को पहनें।
नाक में छोटी सी पिन तो हमेशा पहनती होंगी लेकिन स्पेशल मौके पर थोड़ा चेहरे पर चेंज चाहिए तो बड़े साइज के डिजाइन की नोज पिन को पहनें। ये भी आपके चेहरे के फीचर को बदल देगी।
बड़े फ्लावर डिजाइन के नोज पिन के साथ चेन वाले सपोर्टर को ऐड करें। नोज पिन की ये डिजाइन आपके पूरे लुक को ही बदल कर रख देगी और सारी लेडीज के बीच सब आपको ही देखेंगे।
इन दिनों पिकॉक डिजाइन का ट्रेंड है। अगर आपकी साड़ी या लहंगे पर भी पिकॉक वाली एंब्रायडरी या प्रिंट बने हैं तो इस तरह के पिकॉक डिजाइन के नथ जरूर खरीद लें। ये मैचिंग की नथ पूरे लुक की खूबसूरती बढ़ा देगी।
नथ के नाम पर अक्सर लोगों को महाराष्ट्रीयन नथ का ही ख्याल आता है। तो अपने लुक को करवा चौथ पर एलिवेट करना है तो महाराष्ट्रीयन नथ की डिजाइन ट्राई कर सकती हैं।
क्लासी लुक करवा चौथ पर क्रिएट करना है तो मोतियों वाली नथ काफी सुंदर दिखेगी। हाफ नथ डिजाइन में मोतियों की डिटेलिंग इस लुक को खूबसूरत बनाएगी।