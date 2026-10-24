करवा चौथ पर नथ पहनकर बढ़ाएं खूबसूरती, देखें महाराष्ट्रीयन से लेकर राउंड शेप नोजरिंग

नोज रिंग की सुंदर डिजाइन

नथ केवल एक ज्वैलरी नहीं है बल्कि ये काफी सारी जगहों पर ये सुहागिन के लिए सुहाग की निशानी भी मानी जाती है। शादी-विवाह के मौके पर इसे जरूर पहना जाता है। करवा चौथ की पूजा के लिए रेडी होना है तो सुहाग की हर निशानी को पहनना शुभ ही माना जाएगा। अपने सोलह शृंगार में नथ शामिल करें। महाराष्ट्रीयन से लेकर राउंड शेप वाली यूपी और पहाड़ों वाली नथ को पहनकर रेडी हों। करवा चौथ पर सजने के बाद पूरा चेहरा बदला हुआ नजर आएगा। (सभी इमेज साभार-Pintrest)