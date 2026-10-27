गोल्डन बैंगल्स के साथ बनाएं कांच की चूड़ियों का सेट, करवाचौथ के लिए सेव करें 8 फैंसी तरीके

करवाचौथ वाले दिन चूड़ियां हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती हैं। महिलाएं अपनी साड़ी या सूट के मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट शेड में चूड़ियों के सुंदर सेट बनाकर पहनती हैं। खासकर गोल्डन बैंगल्स के साथ चूड़ियों का सेट बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। अगर आपके पास भी गोल्डन कंगनों का सेट रखा है, तो कांच की चूड़ियों के साथ मिलाकर करवाचौथ का सेट बना सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी आइडियाज ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest)
अगर आपके पास थोड़े हेवी गोल्डन बैंगल्स हैं तो उन्हें इस तरह से चूड़ियों के बीच में लगाकर सेट बना सकती हैं। साथ में पतली गोल्ड रंग की चूड़ियां या कड़े मिक्स कर लें, करवाचौथ के लिए हेवी और खूबसूरत सा सेट तैयार हो जाएगा।
करवाचौथ पर थोड़ा हेवी सा सेट बनाकर पहनना चाहती हैं, तो कुछ इस तरह से दो रंग की चूड़ियों और बैंगल्स को मिक्स करें। आपके पास गोल्डन बैंगल्स, चूड़ियां, स्टोन वर्क वाले बैंगल्स जो भी हैं, उन्हें मिक्स कर के सुंदर सा सेट बनाया जा सकता है।
फ्लोरल डिजाइन वाले गोल्डन बैंगल्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। इन्हें आप काँच या वेलवेट की चूड़ियों के साथ मिक्स कर के पहन सकती हैं। चूड़ियों का रंग अपनी साड़ी के साथ मैच करें या कॉन्ट्रास्ट शेड में चुन सकती हैं।
करवाचौथ पर ब्राइडल चूड़ी सेट पहनना चाहती हैं, तो स्टोन वाले गोल्ड बैंगल्स अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। इन्हें चूड़ियों के साथ मिक्स कर के भरा हुआ सेट बनाएं। खासकर लाल रंग की चूड़ियों के साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लगता है।
अगर आपके पास गोल्ड बैंगल्स रखें हैं तो उन्हें कांच की चूड़ियों के साथ मिक्स कर के इस तरह पहन सकती हैं। ये पारंपरिक लुक देते हैं और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं।खासकर करवाचौथ जैसे फेस्टिव मौके के लिए आप बैंगल्स को इस तरह पहन सकती हैं।
अगर आपके पास प्लेन चूड़ा सेट है तो उसके आगे-पीछे आप हेवी गोल्डन बैंगल्स लगाकर पहन सकती हैं। इससे लुक बहुत ही प्यारा आएगा। खासकर अगर आप करवाचौथ पर थोड़ा स्टाइलिश और मिनिमल लुक चाहती हैं, तो चूड़ा सेट वाला ये आइडिया आपके लिए बेस्ट रहेगा।
दो रंग की चूड़ियों को मिक्स कर के पहनना है तो अपने गोल्डन बैंगल्स के साथ इस तरह का सेट बना सकती हैं। बहुती क्लासी और सुंदर लुक आएगा। इस तरह का सेट त्योहारों के लिए परफेक्ट रहता है।
अगर आपके पास भारी गोल्डन बैंगल्स का सेट है, तो प्लेन कांच की चूड़ियों के बीच में इस तरह से लगाकर भी पहन सकती हैं। बहुत ही क्लासी लुक आता है। अगर आप करवाचौथ लुक को मॉडर्न, स्टाइलिश और मिनिमल रखना चाहती हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है।