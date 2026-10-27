गोल्डन बैंगल्स के साथ बनाएं कांच की चूड़ियों का सेट, करवाचौथ के लिए सेव करें 8 फैंसी तरीके

गोल्डन बैंगल्स के साथ मिक्स करें चूड़ियां

करवाचौथ वाले दिन चूड़ियां हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती हैं। महिलाएं अपनी साड़ी या सूट के मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट शेड में चूड़ियों के सुंदर सेट बनाकर पहनती हैं। खासकर गोल्डन बैंगल्स के साथ चूड़ियों का सेट बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। अगर आपके पास भी गोल्डन कंगनों का सेट रखा है, तो कांच की चूड़ियों के साथ मिलाकर करवाचौथ का सेट बना सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी आइडियाज ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest)