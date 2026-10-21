16 शृंगार में से एक है आलता! करवाचौथ पर लगाने के लिए सेव करें 8 डिजाइन, सुंदर लगेंगे पैर

करवाचौथ के लिए 8 सुंदर आलता डिजाइन

करवाचौथ पर किए जाने वाले सोलह शृंगार में से एक आलता भी है। सुहागिन महिलाएं जब अपने पैरों पर लाल रंग का सुंदर आलता लगाती हैं, तो पारंपरिक शृंगार की खूबसूरती बढ़ जाती है। मेंहदी की तरह ही आलते से भी सुंदर डिजाइन बनाकर पैरों पर लगाए जाते हैं। यहां हम आपके लिए कुछ ऐसी ही आकर्षक और आसानी से बनने वाले डिजाइन्स का कलेक्शन ले कर आए हैं। आलता के ये डिजाइन करवाचौथ पर आपके ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा देंगे। (All Images Credit- Pinterest)