16 शृंगार में से एक है आलता! करवाचौथ पर लगाने के लिए सेव करें 8 डिजाइन, सुंदर लगेंगे पैर

करवाचौथ पर किए जाने वाले सोलह शृंगार में से एक आलता भी है। सुहागिन महिलाएं जब अपने पैरों पर लाल रंग का सुंदर आलता लगाती हैं, तो पारंपरिक शृंगार की खूबसूरती बढ़ जाती है। मेंहदी की तरह ही आलते से भी सुंदर डिजाइन बनाकर पैरों पर लगाए जाते हैं। यहां हम आपके लिए कुछ ऐसी ही आकर्षक और आसानी से बनने वाले डिजाइन्स का कलेक्शन ले कर आए हैं। आलता के ये डिजाइन करवाचौथ पर आपके ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा देंगे। (All Images Credit- Pinterest)
उंगलियों पर पूरी तरह से आलता लगाकर ये सुंदर डिजाइन बनाया जा सकता है। इसे बनाना भी बेहद आसान है। एक ब्रश की मदद से इसे आप फटाफट से बना सकती हैं। ये काफी भरा-भरा लगता है, जिससे त्योहारों पर आकर्षक लुक मिलता है।
कमल के फूल वाला ये आलता डिजाइन करवाचौथ पर बड़ा ही प्यारा लगेगा। ये मिनिमल भी है और देखने में काफी सुंदर भी। इसमें उंगलियों को पूरी तरह कवर किया गया है और पैर के बीच में सुंदर सा कमल का फूल बनाया गया है।
आप चाहें तो पैरों पर मेंहदी के साथ आलता लगाकर भी सुंदर डिजाइन बना सकती हैं। इनका कॉम्बिनेशन देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। खासकर नई नवेली बहू हैं तो करवाचौथ पर इस तरह से अपने पैरों को सजा सकती हैं।
थोड़ा अलग हटकर डिजाइन चाहती हैं, तो पैरों पर कुछ इस तरह से आलता लगा सकती हैं। इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगेगा। करवाचौथ पर भारी साड़ी या लहंगे के साथ इस तरह का डिजाइन ट्राई करना बेस्ट है।
सिल्वर कुमकुम के साथ लाल रंग का आलता बहुत ही आकर्षक लगेगा। इसके लिए पहले लाल रंग से ये सुंदर और मिनिमल डिजाइन बना लें, फिर सिल्वर कुमकुम से छोटी-छोटी बिंदिया और आउटलाइन बनाएं। काफी सुंदर सा लुक आता है।
आलता से आप मोर और कलश वाला ये बारीक डिजाइन भी बना सकती हैं। अगर आपको थोड़ा मॉडर्न टच चाहिए, जो इस तरह का डिजाइन यूनिक और अट्रैक्टिव लग सकता है। इसे आप एक पतले ब्रश की मदद से आसानी से बना सकती हैं।
आजकल की बहुओं को मिनिमल डिजाइन काफी पसंद आते हैं। अगर आप भी करवाचौथ के लिए ऐसा ही सिंपल और सोबर डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो ये पैटर्न सेव कर सकती हैं। फटाफट बन जाएगा और पैरों को काफी आकर्षक लुक देगा।
ज्यादा टाइम नहीं है तो दो मिनट में बनने वाला ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। एक ब्रश या ईयरबड की मदद से आपको पैरों की किनारे और उंगलियों पर घुमावदार तरीके से आलता लगा लेना है। ये सिंपल भी है और देखने में सुंदर भी।