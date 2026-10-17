लाल-हरी चूड़ियों से हटकर पहनें ये 8 डिजाइन, करवाचौथ पर सबसे सुंदर लगेंगे हाथ!

लाल-हरी चूड़ियों से कुछ हटकर पहनें

करवाचौथ के सोलह शृंगार में चूड़ियों का अपना खास महत्व होता है। जब तक हाथों में सुंदर चूड़ियाँ ना हों, तब तक भला लुक कहां ही कंप्लीट होता है। आमतौर पर महिलाएं लाल औड हरी चूड़ियों का सेट बनवाकर करवाचौथ पर पहनती हैं। लेकिन हर बार सेम स्टाइल क्यों रखना? क्यों ना इस बार आप कुछ अलग ट्राई करें? लाल-हरी चूड़ियों के अलावा और भी अलग तरीके के बैंगल्स हैं, जिन्हें आप करवाचौथ पर सेट बनाकर पहन सकती हैं। आइए यहां देखते हैं कुछ खूबसूरत आइडियाज। (All Images Credit- Pinterest)