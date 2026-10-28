पैरों में महावर के बगैर अधूरा लगेगा शृंगार, देखें आलता+मेहंदी से सजी सुंदर डिजाइन

आलता + मेहंदी डिजाइन

शृंगार तब तक पूरा नहीं होगा जब तक पैरों की सजावट नहीं होगी। पैरों को सूना नहीं रखना है तो आलता और मेहंदी से बनी इन सुंदर डिजाइन को सेव कर लें। जो आपके शृंगार को पूरा करेगी और पैरों को भी सुंदर दिखाएगी। यहां देखें एक दो नहीं पूरी 8 डिजाइन। (सभी इमेज साभार-Pintrest)