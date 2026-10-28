पैरों में महावर के बगैर अधूरा लगेगा शृंगार, देखें आलता+मेहंदी से सजी सुंदर डिजाइन

शृंगार तब तक पूरा नहीं होगा जब तक पैरों की सजावट नहीं होगी। पैरों को सूना नहीं रखना है तो आलता और मेहंदी से बनी इन सुंदर डिजाइन को सेव कर लें। जो आपके शृंगार को पूरा करेगी और पैरों को भी सुंदर दिखाएगी। यहां देखें एक दो नहीं पूरी 8 डिजाइन। (सभी इमेज साभार-Pintrest)
पैरों को सूना-सूना नहीं रखना है तो सेंटर में मेहंदी से सुंदर डिजाइन बनवाने के साथ ही तलवों के किनारों पर सुंदर लाल रंग के महावर को लगाएं। मेहंदी और आलता का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर दिखेगा।
पैरों में लाल रंग का आलता शुभ माना जाता है और इसे सुहाग की निशानी बोलते हैं। तो अपने पैरों को करवा चौथ पर सूना ना रखें और सिंपल सी डिजाइन ही लगा लें।
पैरों की शोभा बढ़ानी है तो चांदी की झांझर के साथ आलता जरूर लगाएं। फ्लावर कट डिजाइन बनाएं और साथ में छोटे महीन डॉट रखकर इसको थोड़ा डिजाइन दें, इससे पैर और भी सुंदर दिखेंगें।
पैरों में मेहंदी लगाने का टाइम नहीं मिला है तो इस तरह पैर सजाएं। आलता से पैरों को भरें और एक हैवी डिजाइन की पायल या पैजनी पहनें। साथ में अंगूठे में बिछिया पहनकर रेडी हों। सब आपके पैर ही देखेंगे।
पैरों का शृंगार करना है तो ये तीनों ही चीजों को शामिल करें। आलता तलवों के किनारों पर, बीच में मेहंदी की डिजाइन और साथ में सुंदर सी पायल पहनें। सारी लेडीज पूजा के वक्त आपके पैरों से निगाहें ही नहीं हटा पाएंगी।
पैर में मेहंदी लगानी है और ज्यादा डिजाइन बनानी नहीं आती है तो इस डिजाइन को देखकर कॉपी करें। सिंपल डिजाइन है और फटाफट से लग जाएगी।
पैरों में मेहंदी लगाते समय ध्यान रखें कि डिजाइन सिंपल और भरी हुई हो जिससे पैर और भी ज्यादा हाईलाइट लगें। जैसे ये सिंपल सी डिजाइन जो फटाफट लगेगी और पैर भी खूबसूरत दिखेंगे।
पैरों में लाल रंग का आलता लगाना है तो इस डिजाइन को कॉपी करें। पतले से पायल और बिछिया के साथ आलता का ये कॉम्बिनेशन पैरों को बेहद खूबसूरत दिखाएगा।