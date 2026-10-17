करवाचौथ पर लगाएं भरे-भरे हाथों वाली मेहंदी, अभी से सेव कर के रख लें ये 8 सुंदर डिजाइन

करवाचौथ के खास मौके पर सुहागिन महिलाएं पूरे सोलह शृंगार करती हैं, जिसमें मेहंदी का विशेष महत्व है। जबतक हाथों में भरी-भरी मेहंदी ना लगे, तक तक करवाचौथ का शृंगार अधूरा सा लगता है। अगर आप भी करवाचौथ पर भरे भरे हाथों वाली मेहंदी लगाने वाली हैं, तो ये सुंदर और अट्रैक्टिव डिजाइन सेव कर के रख सकती हैं। करवाचौथ की थीम से ले कर सुंदर फ्लोरल पैटर्न और भरी हुई बेल वाले ये डिजाइन आपको जरूर पसंद आएंगे। (All Images Credit- Pinterest)
करवाचौथ थीम वाले मेहंदी डिजाइन काफी पसंद किए जाते हैं। ये देखने में बहुत ज्यादा सुंदर भी लगते हैं और हाथों में एक पर्सनलाइज्ड टच भी एड हो जाता है। खासकर अगर आपकी शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इस तरह का डिजाइन बनवा सकती हैं।
फ्रंट हैंड के लिए आप ये मोर वाला सुंदर मेहंदी डिजाइन चुन सकती हैं। वहीं बैक हैंड पर ये करवाचौथ स्पेशल पैटर्न बनाया जा सकता है। ये डिजाइन रचने के बाद बहुत सुंदर लगता है। खासकर मोरे और कमल के फूल वाला डिजाइन काफी गहरे रंग का रचता है।
कमल के फूल और छोटे छोटे हाथियों वाला ये डिजाइन काफी ट्रेडिशनल और रॉयल लगेगा। अगर आप थोड़ी राजस्थानी मेहंदी पसंद करती हैं, तो ये वाला डिजाइन बना सकती हैं। बहुत ही अलग हटकर लगेगा।
आजकल बेल वाली मेहंदी काफी पसंद की जाती है। इसमें हाथ भरे भरे तो लगते ही हैं, साथ में थोड़ा मॉडर्न टच भी मिल जाता है। अगर आप ज्यादा भरे भरे हाथ रचाना पसंद नहीं करती हैं, तो बेल वाला ये मेहंदी डिजाइन बना सकती हैं।
कुछ अलग हटकर चाहती हैं तो कलीरे वाली मेहंदी डिजाइन बना सकती हैं। ये भरा भरा भी लगता है और हाथों को कुछ यूनिक लुक भी मिल जाता है। खासकर करवाचौथ जैसे त्योहारों पर ट्रेडिशनल साड़ी या लहंगे के साथ ऐसी मेहंदी काफी सुंदर लगती है।
छोटी हथेलियों के लिए मेहंदी का ये डिजाइन बढ़िया रहेगा। इसे बनाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है और ज्यादा ओवर भी नहीं लगता। अगर आप पूरी तरह हाथों को भरना पसंद नहीं करती हैं तो ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं।
करवाचौथ पर हाथों को मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देना चाहती हैं, तो ये अरेबिक पैटर्न वाली मेहंदी लगवा सकती हैं। ये डिजाइन काफी खूबसूरत लगता है। खासकर रचने के बाद तो इसका रंग और डिजाइन काफी सुंदर तरीके से निखरकर आता है।
अगर आपकी पहली या दूसरी करवाचौथ है तो ब्राइडल मेहंदी डिजाइन लगा सकती हैं। भरे भरे हाथ इस दिन बहुत ही सुंदर लगेंगे। खासकर अगर आप लहंगा पहन रही हैं, तो इस तरह की मेहंदी हाथों में काफी अट्रैक्टिव लगेगी।