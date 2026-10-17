करवाचौथ पर लगाएं भरे-भरे हाथों वाली मेहंदी, अभी से सेव कर के रख लें ये 8 सुंदर डिजाइन

करवाचौथ के लिए सेव करें मेहंदी डिजाइन

करवाचौथ के खास मौके पर सुहागिन महिलाएं पूरे सोलह शृंगार करती हैं, जिसमें मेहंदी का विशेष महत्व है। जबतक हाथों में भरी-भरी मेहंदी ना लगे, तक तक करवाचौथ का शृंगार अधूरा सा लगता है। अगर आप भी करवाचौथ पर भरे भरे हाथों वाली मेहंदी लगाने वाली हैं, तो ये सुंदर और अट्रैक्टिव डिजाइन सेव कर के रख सकती हैं। करवाचौथ की थीम से ले कर सुंदर फ्लोरल पैटर्न और भरी हुई बेल वाले ये डिजाइन आपको जरूर पसंद आएंगे। (All Images Credit- Pinterest)