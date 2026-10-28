मेहंदी, चूड़ियां और खूब सारी शॉपिंग! चंडीगढ़ में दिखी करवाचौथ की रौनक, देखें 10 तस्वीरें

करवाचौथ को ले कर महिलाओं के बीच खास उत्साह देखने को मिलता है। खासतौर से एक दिन पहले तो बाजार में खूब रौनक नजर आती है। चंडीगढ़ में भी करवाचौथ से पहले की शाम इन तैयारियों की खूबसूरत झलक देखने को मिली है। हाथों-पैरों में मेहंदी लगावती हुई महिलाएं त्योहार को ले कर काफी उत्साहित नजर आ रही हैं, वहीं बाजार में खरीदारी और रौनक भी जोरों-शोरों पर है। इन तस्वीरों को देखकर बाजार की चहल-पहल और त्योहार ही रौनक का अंदाजा लगाया जा सकता है। (All Images Credit- Keshav Singh/ Hindustan Times)
करवाचौथ पर महिलाओं के सोलह शृंगार में से एक होती है मेहंदी। इसके बिना तो सारा शृंगार ही अधूरा माना जाता है। करवाचौथ से पहले की शाम हाथों में पिया के नाम की मेहंदी लगवाते हुए महिलाओं का उत्साह कुछ अलग ही होता है।
करवाचौथ के साथ ही दिवाली और अन्य त्योहार आने वाले हैं। इसलिए बाजार में शॉपिंग भी खूब हो रही है। कपड़ों से ले कर ज्वैलरी तक, चंडीगढ़ का ये नजारा आपको देश की हर गली में देखने को मिल जाएगा।
करवाचौथ से पहले की शाम बाजार में मेहंदी लगवाने वाली महिलाओं की भीड़ देखने को मिलती है। अपनी सहेलियों के साथ सेम डिजाइन की मेंहदी बनवाती हुई महिलाओं की ये सुंदर तस्वीर देखें।
करवाचौथ के लिए चूड़ियां और बाकी ज्वैलरी की खरीदारी खूब होती है। खासकर एक शाम पहले मार्केट में खूब रौनक और चहल-पहल दिखती हैं, जहां लेटेस्ट कलेक्शन की ज्वैलरी ढूंढती हुई महिलाएं आपको दिख जाएंगी।
त्योहार की तैयारियों के बीच खाना-पीना भला कैसे पीछे छूट सकता है? असली त्योहार का मजा तो खाने से ही है और और फिर जब अगले दिन करवाचौथ का व्रत रखना हो, तो चटपटे से गोलगप्पे खाना तो बनता है, है ना?
करवाचौथ के मौके पर ज्यादातर महिलाओं करवाचौथ थीम मेहंदी लगवाना पसंद कर रही हैं। हाथों में छलनी ले कर चांद देखती हुई सुहागिन, कलश और फूलों वाले 3D डिजाइन इस बार काफी पसंद किए जा रहे हैं।
हाथों के साथ साथ पैरों पर भी महिलाएं मेहंदी के सुंदर डिजाइन बनवा रही हैं। पैरों के बीच सुंदर मंडला डिजाइन और साथ में फूल-पत्तियों वाली बेल का पैटर्न काफी पसंद किया जा रहा है।
हाथों में मेहंदी लगवाते हुए महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। उनके चेहरे पर करवाचौथ को ले कर खुशी साफ झलक रही है।
करवाचौथ पर सोलह शृंगार की खरीदारी का अपना महत्व होता है। ऐसे में अपने महिलाएं अपने कपड़ों से मैच करती ज्वैलरी, चूड़ियां, बिंदी और बाकी सामान खरीदने के लिए बाजार का रुख कर रही हैं।
चंडीगढ़ में करवाचौथ से पहले महिलाएं तैयारियों में जुटी नजर आईं। हथेली पर सजी सुंदर बेल-बूटे वाली मेहंदी का रंग और त्योहारों की उमंग इस तस्वीर में साफ देखी जा सकती हैं।