मेहंदी, चूड़ियां और खूब सारी शॉपिंग! चंडीगढ़ में दिखी करवाचौथ की रौनक, देखें 10 तस्वीरें

चंडीगढ़ में दिखी करवाचौथ की रौनक

करवाचौथ को ले कर महिलाओं के बीच खास उत्साह देखने को मिलता है। खासतौर से एक दिन पहले तो बाजार में खूब रौनक नजर आती है। चंडीगढ़ में भी करवाचौथ से पहले की शाम इन तैयारियों की खूबसूरत झलक देखने को मिली है। हाथों-पैरों में मेहंदी लगावती हुई महिलाएं त्योहार को ले कर काफी उत्साहित नजर आ रही हैं, वहीं बाजार में खरीदारी और रौनक भी जोरों-शोरों पर है। इन तस्वीरों को देखकर बाजार की चहल-पहल और त्योहार ही रौनक का अंदाजा लगाया जा सकता है। (All Images Credit- Keshav Singh/ Hindustan Times)