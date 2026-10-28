करवा चौथ स्पेशल हैं ये 8 मेहंदी डिजाइन, रचने पर हथेली से नहीं हटेगी नजर

करवा चौथ स्पेशल मेहंदी डिजाइन

करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए काफी खास माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं सुबह से लेकर रात में चांद निकलने तक निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत के लिए खुद को तैयार करने के लिए महिलाएं ढेरों तैयारियां करती हैं। इन तैयारियों में एक हिस्सा मेहंदी लगवाना है। यहां हम करवा चौथ स्पेशल मेहंदी डिजाइन लेकर आए हैं जो आपके हाथों की सुंदरता को बढ़ा देगे। देखिए,एक से बढ़कर एक सुंदर मेहंदी डिजाइन। फोटो क्रेडिट- shubham_mehndi_studio_lucknow