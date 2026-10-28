करवा चौथ स्पेशल हैं ये 8 मेहंदी डिजाइन, रचने पर हथेली से नहीं हटेगी नजर

करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए काफी खास माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं सुबह से लेकर रात में चांद निकलने तक निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत के लिए खुद को तैयार करने के लिए महिलाएं ढेरों तैयारियां करती हैं। इन तैयारियों में एक हिस्सा मेहंदी लगवाना है। यहां हम करवा चौथ स्पेशल मेहंदी डिजाइन लेकर आए हैं जो आपके हाथों की सुंदरता को बढ़ा देगे। देखिए,एक से बढ़कर एक सुंदर मेहंदी डिजाइन। फोटो क्रेडिट- shubham_mehndi_studio_lucknow
हाथों के फ्रंट और बैक पर लगावाने के लिए ये मेहंदी डिजाइन बेहतरीन है। इस पैटर्न में मेहंदी सिर्फ हथेली पर लगाई गई है, लेकिन ये पूरी तरह से करवा चौथ स्पेशल मेहंदी है।
करवा चौथ पर छलनी से चांद देखती महिला के पोट्रेट वाली मेहंदी को भी खूब पसंद किया जाता है। ये आसानी से लगने वाला सुंदर मेहंदी डिजाइन है जो करवा चौथ के दिन आपके हाथों की सुंदरता को कई गुना बड़ा सकता है।
अस्थेतिक मेहंदी डिजाइन पसंद करने वालों के लिए ये डिजाइन काफी अच्छा है। इसमें पैटर्न में पूरा फोकस चांद पर किया गया है। और सेंटर में करवाचौथ से जुड़े फीचर्स को तैयार किया गया है।
पहली करवा चौथ पर आप अपने हाथों में दुल्हा-दुल्हन का पोट्रेट भी बनवा सकती हैं। ये मेहंदी डिजाइन इन दिनों चल रहे डिजाइन्स में से एक है, जो रचने के बाद काफी सुंदर दिखता है।
बैक हैंड पर भी भरा हुआ मेहंदी डिजाइन लगवाना है तो इस तरह से मोर मेहंदी डिजाइन लगवाएं। इस डिजाइन को थोड़े मोटे मेहंदी कोन से लगाया जाता है, इसलिए रचने के बाद इसका रंग काफी सुंदर आता है। ये मोर मेहंदी डिजाइन है, जो हाथों के बैक पर लगवाया जा सकता है।
मेहंदी में बना कमल, मोर और हाथी तीनों ही काफी अच्छे लगते हैं। आजकल मधुबनी मेहंदी डिजाइन काफी ट्रेंड में हैं और ऐसे में ये डिजाइन हाथों पर लगाने के लिए काफी अच्छा है।
बैक हैंड पर भरा हुआ मेहंदी डिजाइन चाहती हैं तो इस तरह के मॉर्डन डिजाइन को चुनें। हाथों में लगने के बाद ये पैटर्न काफी सुंदर दिखता है।
अधिकतर महिलाएं इस तरह के ट्रेडिशनल भरे हुए मेहंदी डिजाइन को ज्यादा पसंद करती हैं। इसे हाथों के फ्रंट पर आसानी से लगवाया जा सकता है। अगर खुद से मेहंदी लगाना जानती हैं तो इस पैटर्न को खुद भी लगा सकती है।