पहले करवा चौथ पर हाथों में सजाएं ये 7 ट्रेंडी चूड़ा, सास से लेकर पति तक करेंगे तारीफ

शादी के बाद हर सुहागिन महिला के लिए करवा चौथ का त्योहार बेहद खास होता है। करवा चौथ के लिए महिलाएं पहले से कई तैयारियां करने लगती हैं। अगर आप इस बार पहला करवा चौथ मनाने जा रही हैं, तो अपने हाथों की शोभा बढ़ाने के लिए चूड़ा के ये डिजाइंस जरूर ट्राई करें। चूड़ा हाथों की खूबसूरती को बढ़ा देता है और भरा हुआ लुक देता है। हम आपके लिए चूड़ा के लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आए हैं, आप इनमें से कोई एक पैटर्न अपने लिए चुन सकती हैं।
लाल रंग के क्लासिक चकाचौंध वाले चूड़े के साथ कुंदन के कड़े और इविल आई मोतियों वाला चूड़ा काफी ट्रेंडी लग रहा है। करवा चौथ के खास दिन के लिए इस तरह का चूड़ा परफेक्ट रहेगा। आपकी साड़ी, सूट के साथ अच्छा लगेगा।
रॉयल ग्रीन कलर की चूड़ियों के साथ गोल्डन फ्लोरल वर्क और मोतियों की बार्डर वाला यह सेट बेहद राजसी लुक देता है। करवा चौथ या किसी भी पारंपरिक उत्सव में साड़ी या लहंगे के साथ पहनने के लिए यह परफेक्ट रहेगा।
गहरे लाल रंग की चूड़ियों के बीच बारीक कुंदन और मोती के काम वाले कड़े इस सेट को बेहद प्रीमियम लुक दे रहे हैं। अगर आप अपनी करवा चौथ पर एलिगेंट लुक के साथ चूड़ा सेट पहनना चाहती हैं, तो इस तरह का डिजाइन ट्राई करें।
करवा चौथ के खास दिन के लिए रॉयल रेड कलर का यह चूड़ा अच्छा लगेगा। हैवी नक्काशीदार कड़ों और जालीदार कुंदन डिजाइन के साथ आप इसे स्टाइल करें। लहंगा-साड़ी के साथ ये आपको रिच लुक देगा।
हाथी और बारीक मीनाकारी वर्क वाले कड़ों से सजा यह पारंपरिक लाल चूड़ा भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को दर्शाता है। करवा चौथ के खास दिन के लिए आप इस तरह का डिजाइन भी चुन सकती हैं। इसमें लटकन शैली की बारीक डिटेलिंग दी गई है, जो आपके हाथों में सुंदर लगेंगे।
लाल रंग की चूड़ियों के बीच करवा चौथ लिखा हुआ यह कस्टमाइज्ड चूड़ा त्योहार के लिए बेहद खास है। मोतियों और स्टोन वर्क के साथ तैयार किया गया यह डिजाइन सुहागिनों के हाथों की शोभा बढ़ा देगा। किसी भी रंग की साड़ी-लहंगे के साथ इसे स्टाइल करें।
दूल्हा-दुल्हन के नाम वाले कड़ों के साथ यह चूड़ा आजकल काफी ट्रेंड में है। इसमें सिमरन और इमरान नाम के साथ बारीक मोतियों और स्टोन का काम किया गया है, जो शादी के पलों याद दिलाएगा और आपके पहले करवा चौथ को खास बना देगा। त्योहार के खास दिन पर आप इसे पहन सकते हैं।