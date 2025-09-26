करवाचौथ पर पहनें ये 8 फैंसी डिजाइनर सूट, सारी सहेलियों में सबसे सुंदर लगेंगी!

करवाचौथ महिलाओं का फेवरिट त्यौहार इसलिए भी है, क्योंकि इसमें ढेर सारी शॉपिंग और सजने-संवरने का मौका जो मिलता है। हर महिला चाहती है कि इस दिन वो सबसे खास दिखे। बस इसी को ध्यान में रखते हुए वो आउटफिट सिलेक्ट करती हैं। आजकल ज्यादातर महिलाएं करवाचौथ पर सूट पहनना प्रिफर करने लगी हैं। एक तो ये कंफर्टेबल भी रहता है और देखने में भी सुंदर लगता है। अगर आप भी इस करवाचौथ सूट पहनने की सोच रही हैं, तो यहां हम आपको कुछ लेटेस्ट पैटर्न दिखाए देते हैं। शॉपिंग इन्हें ध्यान में रखते हुए करेंगी, तो हर कोई आपके लुक की तारीफ करेगा। (All Images Credit-Pinterest)
करवाचौथ पर आप पूरे पंजाबन कुड़ी लुक में तैयार हो सकती हैं। गोल्ड एंब्रॉयडरी वाला लाल सूट और हेवी दुपट्टा, आपको इतना सुंदर लुक देगा कि हर कोई देखता रह जाएगा। इसके साथ आप लाल चूड़े, परांदा वाली चोटी और जूतियां पहनकर तैयार हो सकती हैं, पक्की पंजाबन लगेंगी।
लहंगा सूट भी करवाचौथ के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसमें थोड़ा हेवी लुक भी आता है, जो फेस्टिवल के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। आप अपने लिए डार्क ग्रीन शेड भी चुन सकती हैं। इसमें रंगत बहुत ही निखर कर आती है। इसके साथ सिल्वर एंब्रॉयडरी ज्यादा अच्छी लगती है।
करवाचौथ जैसे त्यौहारों पर पीला रंग बहुत सुंदर लगता है। खासतौर से इसके साथ लाल चूड़े और लाल लिपस्टिक हों, तो सुंदरता डबल हो जाती है। आप हेवी एंब्रॉयडरी वाला सूट पिक कर सकती हैं। इसके साथ हेवी घेरदार प्लाजो बनवा लें, ऐसा लगेगा आपके भारी लहंगा वियर किया हुआ है।
आप चाहें तो दो रंगों के कॉम्बिनेशन वाला सूट ट्राई कर सकती हैं। ये काफी ट्रेंडी लगता है। रानी पिंक और बैंगनी का कॉम्बिनेशन, एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। इसपर हेवी गोल्डन एंब्रॉयडरी है, लेकिन सूट फिर भी ज्यादा ओवर नहीं लग रहा है। इसकी स्लिम फिट पैंट और लॉन्ग लेंथ, आपको स्लिम और टॉल लुक भी देंगी।
आजकल जैकेट वाले सूट काफी ट्रेंड में हैं। इस करवाचौथ आप अपने लिए कुछ ऐसा ही ले सकती हैं। कोई रंग समझ ना आए, तो रेड और गोल्डन का क्लासिक कॉम्बो चुन लें। ये हर स्किन टोन पर बहुत ही निखर कर आता है।
अनारकली सूट बहुत ही रॉयल और क्लासी लुक देता है। ज्यादा भारी कुछ वियर नहीं करना चाहती हैं, तो सिंपल सा अनारकली सूट ले लें। ये आपको एकदम परफेक्ट लुक देगा। आजकल स्लीव्स, बॉर्डर और दुपट्टे पर हेवी एंब्रॉयडरी का ट्रेंड है, बाकी सूट सिंपल ही रहता है। शॉपिंग के वक्त ये ध्यान रखें।
अगर आप थोड़ा विंटेज वाइब चाहती हैं, तो हेवी गोल्डन एंब्रॉयडरी वाला कुछ इस तरह का सूट ले सकती हैं। ये एकदम 90s वाले बॉलीवुड की झलक देते हैं। ऐसे सूट के साथ आपको ज्यादा ज्वैलरी वियर करने की भी नहीं होती। ओवरऑल लुक बहुत प्यारा आता है।
आजकल पेस्टल शेड्स का जमाना है। अगर आप भी कुछ लाल पीले रंग से अलग कुछ पहनना चाहती हैं, तो पेस्टल पीच, पिंक, ब्लू या येलो शेड वियर करें। इस तरह का हेवी एंब्रॉयडरी और सॉफ्ट शेड वाला सूट वियर करेंगी, तो ट्रेडिशनल के साथ-साथ मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक भी मिलेगा।