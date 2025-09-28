karwa chauth 2025 special 7 trendy suit kurta color option to wear look treditional करवा चौथ पर पहनने के लिए 7 ट्रेंडी कलर ऑप्शन, पतिदेव तारीफ करते नहीं थकेंगे
करवा चौथ पर पहनने के लिए 7 ट्रेंडी कलर ऑप्शन, पतिदेव तारीफ करते नहीं थकेंगे

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ नजदीक है और आपने अभी तक शॉपिंग नहीं की है। तो इन लेटेस्ट और ट्रेंडी कलर के सूट देख लें। हर साल लाल रंग पहनने की बजाय इन न्यू ट्रेंड के कुर्ते को पूजा के लिए करें सेलेक्ट।

AparajitaSun, 28 Sep 2025 04:00 PM
करवा चौथ सूट डिजाइन

करवा चौथ पर हर साल लाल रंग का सूट पहनकर रेडी होती हैं। लेकिन ये रेड सूट दोबारा पहनने के काम नहीं आता। तो इस बार कुछ हटके लुक के लिए इन ट्रेंडी कलर के कुर्तों को पहनकर देखें। सबसे खास बात कि ये कुर्ते आसानी से करवा चौथ के अलावा भी किसी स्पेशल ओकेजन पर पहनें जा सकते हैं। देख लें 7 लेटेस्ट और ट्रेंडी कलर पैटर्न।

पिंक एंब्रायडरी कुर्ता

हॉट पिंक कलर इन दिनों ट्रेंड में है और अगले एक साल तक इसे आसानी से ट्रेंड में माना जा सकता है। तो करवा चौथ पर लेटेस्ट लुक चाहती हैं तो हॉट पिंक कलर के कुर्ते को पहनें। सबसे खास बात कि इस कलर को आप और भी किसी मौके पर पहन सकती हैं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

पर्पल कलर का शेड

इन दिनों पर्पल के शेड लेवेंडर और लायलेक खूब ज्यादा ट्रेंड में हैं। खासतौर पर साड़ियां इस कलर की ट्रेंड में हैं। लेकिन आप साड़ी की बजाय लैवेंडर कलर के शरारा सेट को करवा चौथ के दिन पहनें। बिल्कुल हटके लुक मिलेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

डस्की ऑरेंज कलर

ब्राइट ऑरेंज कलर को छोड़कर करवा चौथ की पूजा के लिए ये डस्की ऑरेंज कलर को ट्राई करें। ये पूजा के लिए शुभ होने के साथ ही हर स्किन टोन पर खूबसूरत लगेगा। इस कलर के कुर्ते को देखकर बाकी लेडीज बस देखते ही रह जाएंगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

पीच कलर

हैवी एंब्रायडरी के साथ करवा चौथ की पूजा के लिए पीच कलर पहनकर रेडी हो जाए। इस तरह के कलर में ग्लो देख पति देव बस लट्टू ही हो जाएंगे। ( इमेज क्रेडिट-Instagram)

गोल्डन ब्राउन कलर

गोल्डन ब्राउन कलर इन दिनों ट्रेंड में है। साड़ी के अलावा अनारकली कुर्ते के लिए ये कलर बेस्ट है। करवा चौथ के लिए कपड़े खरीदने हैं तो इस कलर को चुनें, काफी ट्रेंडी दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Instagram)

प्रिंटेड पिंक सूट

पिंक कलर इन दिनों फैशन में है। लेकिन एंब्रायडरी के अलावा प्रिंटेड डिजाइन में भी पिंक कलर को पहन सकती हैं। करवा चौथ पर ये डिजाइन भी ब्यूटीफुल दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Instagram)

ऑल टाइम फेवरेट रेड

करवा चौथ पर महिलाएं लाल रंग के कुर्ते को सबसे ज्यादा चुनती है। लेकिन इस बार लाइटवेट की बजाय गोटा पट्टी वर्क वाले इस हैवी डिजाइन को पहनकर रेडी हो, नई दुल्हन वाला लुक मिलेगा। ( ( इमेज क्रेडिट-pintrest)

