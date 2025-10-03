करवा चौथ के लिए फैंसी स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन, ग्लैमरस लुक से नजर हटाना होगा मुश्किल

करवा चौथ का त्योहार आते ही महिलाएं सबसे पहले अपनी साड़ी और श्रृंगार से जुड़ी तैयारियां शुरू कर देती हैं। इस खास दिन पर अपने साड़ी लुक को परफेक्ट रखने के लिए ब्लाउज डिजाइन का स्टाइलिश होना बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर आप फैंसी और स्टाइलिश ब्लाउज चाहती हैं, तो यहां कुछ ट्रेंडी और यूनिक ब्लाउज डिजाइन आइडियाज शेयर किए गए हैं, जो आपके लुक को सेलिब्रिटी जैसा फील देते हुए सिंपल साड़ी को भी ग्लैमरस बना सकते हैं। आइए, देखें करवाचौथ स्पेशल टॉप 7 फैंसी ब्लाउज डिजाइन।
आलिया भट्ट के स्टाइल से इंस्पायर्ड यह डिजाइन सुपर स्टाइलिश है। स्ट्रैपी स्लीव्स और डिजाइनर नेकलाइन के साथ यह ब्लाउज साड़ी के साथ ट्रेडिशनल-मॉडर्न लुक देता है। हेवी बॉर्डर वाली साड़ी के लिए परफेक्ट। इसे गोल्डन जरी वर्क के साथ सिलवाएं।
अगर आपको डीप नेक पसंद है, तो वी नेक ब्लाउज ट्राई करें। यह करवा चौथ पर ट्रेंडिंग है और चेहरे को स्लिम लुक देता है। फुल स्लीव्स या हाफ स्लीव्स के साथ इसे सीक्विन्स या एंब्रॉयडरी से सजाएं। गोल चेहरे वाली महिलाओं के लिए इस तरह के ब्लाउज बेस्ट रहते हैं।
बैक में की होल डिजाइन के साथ लेस या डोरी वाली यह स्टाइल बहुत फैंसी लगती है। सिंपल साड़ी को क्लासी बना देती है। हुक या बटन की बजाय स्ट्रैपी बैक जोड़ें, जो ग्लैमरस टच देगा। फेस्टिव फील के लिए कढ़ाई वाले बॉर्डर ऐड करें।
प्यारा और क्यूट लुक पाने के लिए पफ स्लीव्स वाला ब्लाउज चुनें। सिंपल साड़ी के साथ यह डिजाइन ज्वेलरी की जरूरत कम कर देता है। पल्लू में प्लीट्स बनाकर ब्लाउज को हाइलाइट करें। सॉफ्ट कलर्स जैसे पिंक या रेड में सिलवाएं।
इस करवाचौथ ब्लाउज डिजाइन में कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं तो ब्लेजर स्टाइल ब्लाउज बनवाएं। यह लेडी बॉस वाइब देता है। साड़ी से मैचिंग फैब्रिक पर बटन और लैपल डिजाइन ऐड करें। हेवी वर्क वाली साड़ी के साथ इसे पेयर करें, लुक एकदम यूनिक हो जाएगा।
स्लीवलेस ब्लाउज पहने हुए सिंपल लेकिन एलिगेंट और मॉडर्न टच देते हैं। नेकलाइन पर हीरे या स्टोन वर्क जोड़ें। इस तरह के ब्लाउज साड़ी के कलर के साथ हाइलाइट करके पहने हुए परफेक्ट लगते हैं।