Karwa Chauth 2025 latest fancy red suit designs to celebrate karwa Chauth adding modern touch to traditional look करवा चौथ पर पसंद करें फैंसी रेड सूट डिजाइन, ट्रेडिशनल लुक में मिलेगा मॉडर्न टच
करवा चौथ पर पसंद करें फैंसी रेड सूट डिजाइन, ट्रेडिशनल लुक में मिलेगा मॉडर्न टच

Fancy Red Suit Designs For Karwa Chauth : अगर इस करवाचौथ 2025 आप साड़ी की झंझट से बचने के लिए कोई स्टाइलिश रेड सूट कैरी करना चाहती हैं तो ये फैंसी रेड सूट आइडियाज करवाचौथ के लिए आपके काम आ सकते हैं।

Manju MamgainWed, 24 Sep 2025 10:27 PM
1/7

करवा चौथ के लिए रेड सूट डिजाइन

करवा चौथ 2025 का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं नई दुल्हन की तरह शृंगार करके लाल जोड़े में सज-संवरकर शाम की पूजा के लिए तैयार होती हैं। यह त्योहार प्रेम और सुहाग का प्रतीक माना जाता है। अगर इस करवाचौथ आप साड़ी की झंझट से बचने के लिए कोई स्टाइलिश रेड सूट कैरी करना चाहती हैं तो ये फैंसी रेड सूट आइडियाज करवाचौथ के लिए आपके काम आ सकते हैं। ये लाल रंग के सूट आपको ट्रेडिशनल लुक के साथ मॉडर्न टच भी देंगे। Pic Credit : All Images Pinterest

2/7

अनारकली लाल सूट विद गोल्डन बॉर्डर

लाल रंग का फ्लोइंग अनारकली सूट, जिसमें मोटा गोल्डन बॉर्डर वर्क और रेशम की कढ़ाई हो पहना हुआ बेहद क्लासिक लगता है।

3/7

प्रिंटेड बनारसी पैटर्न लाल सूट

लाल बैकग्राउंड पर बनारसी प्रिंट्स और लाइट एम्ब्रॉयडरी वाला सूट सिंपल लेकिन यूनिक लुक देगा, जो करवा चौथ की शाम के लिए आइडियल है।

4/7

फ्लेयर्ड रेड सूट विद लेस वर्क

सिंपल सोबर लुक के लिए यह फ्लेयर्ड रेड सूट परफेक्ट रहेगा। लाल फैब्रिक पर लेस बॉर्डर और बूटा एम्ब्रॉयडरी इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। लाइट मेकअप और खुले बालों के साथ आप इस तरह का सूट कैरी कर सकती हैं।

5/7

अंगरखा स्टाइल लाल सूट

शरारा के साथ पहना हुआ अंगरखा सूट, क्लासी और एलिगेंट फील देगा। आप इसे गोल्डन ज्वेलरी और लाल बिंदी के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

6/7

पटियाला रेड सूट विद हैवी दुपट्टा

करवाचौथ पर अपने लुक को ट्रेडिशनल टच देने के लिए लाल पटियाला सूट पसंद करें, जिसमें नेट फैब्रिक का टच हो। सिंपल सूट लेकिन हैवी एम्ब्रॉइडर्ड दुपट्टा इसे ग्लैमरस बना देगा।

7/7

बंधेज प्रिंट लाल सूट

करवाचौथ पर अपने लुक को मॉडर्न ट्विस्ट देने के लिए लाल बंधेज प्रिंट वाला सूट ट्राई कर सकते हैं। लाइटवेट फैब्रिक के इस तरह के सूट पर वाइब्रेंट प्रिंट्स, करवाचौथ की पूजा के बाद पार्टी के लिए सूटेबल रहेगा। आप इस तरह के सूट के साथ मैचिंग पोटली बैग और हील्स कैरी कर सकती हैं।

Fashion Tips Karwa Chauth