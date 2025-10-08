करवाचौथ में भूलकर भी व्रत से पहले और बाद में ना खाएं ये 7 चीजें , बिगड़ सकती है सेहत

करवाचौथ के व्रत से पहले और बाद में किन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए

सुहागिन स्त्रियों का सबसे पसंदीदा त्योहार करवाचौथ 2025 इस साल 10 अक्तूबर को मनाया जाएगा। शादीशुदा महिलाएं यह निर्जला व्रत पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखती है। इस कठिन व्रत में सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक कुछ भी खाया-पिया नहीं जाता है। ऐसे में सरगी से लेकर व्रत खोलने तक, महिलाओं को अपने आहार से जुड़ी कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। जिनकी अनदेखी करने पर महिला की सेहत बिगड़ सकती हैं। आइए जानते हैं करवाचौथ के व्रत से पहले और बाद में किन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए।