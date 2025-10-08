करवाचौथ में भूलकर भी व्रत से पहले और बाद में ना खाएं ये 7 चीजें , बिगड़ सकती है सेहत

सुहागिन स्त्रियों का सबसे पसंदीदा त्योहार करवाचौथ 2025 इस साल 10 अक्तूबर को मनाया जाएगा। शादीशुदा महिलाएं यह निर्जला व्रत पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखती है। इस कठिन व्रत में सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक कुछ भी खाया-पिया नहीं जाता है। ऐसे में सरगी से लेकर व्रत खोलने तक, महिलाओं को अपने आहार से जुड़ी कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। जिनकी अनदेखी करने पर महिला की सेहत बिगड़ सकती हैं। आइए जानते हैं करवाचौथ के व्रत से पहले और बाद में किन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए।
करवाचौथ की सरगी सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच खाई जाती है। जो महिलाओं को व्रत रखने के लिए दिनभर की ऊर्जा देती है। लेकिन सरगी में भारी या अनहेल्दी भोजन करने से आपको व्रत के दौरान प्यास और थकान महसूस हो सकती है। व्रत के दौरान तला-भुना भोजन जैसे समोसा, पकौड़े खाने से बचें। ऑयली फूड पचने में भारी होता है और व्रत के दौरान प्यास के साथ अपच, एसिडिटी, और सुस्ती बढ़ा सकता है।
अधिक नमक खाने से महिला को बार-बार प्यास लगने लगती है। व्रत के दौरान अधिक नमक का सेवन शरीर में पानी की कमी बढ़ाकर डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ा सकता है।
ज्यादा चीनी खाने से ब्लड शुगर लेवल में तेजी से उतार-चढ़ाव होता है, जिससे शरीर में इंसुलिन ज्यादा निकलता है और ब्लड शुगर का स्तर तेजी से गिरता है। जिससे व्यक्ति को थकान और अत्यधिक भूख लग सकती है। इस समस्या को मेडिकल भाषा में 'शुगर क्रैश' कहते हैं।
कैफीन डिहाइड्रेशन बढ़ाती है और प्यास का कारण बनती है। व्रत के दौरान इसका सेवन बेचैनी और सिरदर्द की समस्या बढ़ा सकता है। इसकी जगह आप व्रत से पहले पानी या फ्रेश जूस पी सकती हैं। यह आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करेंगे।
भारी भोजन से व्रत खोलने से पाचन तंत्र खराब हो सकता है, जिससे महिला को पेट फूलने, पेट में हल्की ऐंठन जैसी समस्या परेशान कर सकती है। व्रत खोलने की शुरुआत हमेशा कुछ हल्का जैसे फल, दूध या सूखे मेवे से करें।
लंबे व्रत के बाद कच्चा सलाद पचाने में पाचन तंत्र को मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सलाद में मौजूद सख्त फाइबर को तोड़ने के लिए पाचन तंत्र को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जो गैस, सूजन और पेट दर्द का कारण बन सकती है। व्रत के बाद पाचन को बेहतर बनाए रखने के लिए सलाद को हल्का पकाकर या कम मात्रा में खाकर धीरे-धीरे अपने आहार में शामिल करें।
व्रत खोलते समय आपके पाचन तंत्र को हल्के आहार की जरूरत होती है। इस समय फ्रेंच फ्राइज, चिप्स या पैकेज्ड स्नैक्स जैसे प्रोसेस्ड या तली-भुनी चीजें खाने से बचें। प्रोसेस्ड फूड में अतिरिक्त शुगर, सोडियम, ट्रांस फैट और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, मेटाबॉलिज्म धीमा करते हैं और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।