गाजियाबाद के 5 फेमस चूड़ी बाजार, करवाचौथ पर हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए दूर से आती हैं महिलाएं

Famous Ghaziabad Markets For Bangles Shopping : इस करवाचौथ अपने हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए करवाचौथ 2025 की ड्रेस के साथ कोई प्यारा सा चूड़ियों का सेट पसंद करना चाहती हैं तो गाजियाबाद के इन 5 बाजार में आपको ग्लास, मेटल, स्टोन और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की काफी वैरायटी किफायती दामों पर मिल जाएगी।

Manju MamgainMon, 6 Oct 2025 03:10 PM
चूड़ियों की शॉपिंग के लिए गाजियाबाद के फेमस बाजार

करवाचौथ का दिन नजदीक आते ही सुहागिन महिलाएं व्रत के लिए सिर्फ नया जोड़ा ही नहीं बल्कि उसके साथ की मैचिंग की बालियां, बिंदी, सेंडल और चूड़ियों की शॉपिंग भी बड़ी तसल्ली से करती हैं। अगर आप भी इस करवाचौथ अपने हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए करवाचौथ की ड्रेस के साथ कोई प्यारा सा चूड़ियों का सेट पसंद करना चाहती हैं तो गाजियाबाद के इन 5 बाजार में आपको ग्लास, मेटल, स्टोन और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की काफी वैरायटी किफायती दामों पर मिल जाएगी।

घंटा घर मार्केट

यह गाजियाबाद का सबसे पुराना और ऐतिहासिक बाजार है, जो चार जगह (जवाहर गेट, दसना गेट आदि) से घिरा हुआ है। यहां रंग-बिरंगी चूड़ियां मात्र 200 रुपये से शुरू हो जाती हैं, जो दुल्हनों, लड़कियों और महिलाओं के लिए परफेक्ट हैं। ग्लास, स्टोन और मेटल चूड़ियों की वैरायटी यहां सबसे ज्यादा है। यह बाजार सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है।

तुराब नगर बाजार

यह बाजार महिलाओं और बच्चों के कपड़ों, एथनिक वियर और चूड़ियों के लिए हब है। यहां थोक कीमतों पर चूड़ियां मिलती हैं, जो ब्राइडल कलेक्शन के लिए आइडियल हैं। पारंपरिक चूड़ियां और हैंडीक्राफ्ट्स यहां की खासियत हैं। यह बाजार सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है।

गोल मार्केट

गोलाकार संरचना वाला यह बाजार चूड़ियों, पारंपरिक बर्तनों और ज्वेलरी के लिए मशहूर है। यहां की चूड़ियां इलेक्ट्रॉनिक डेकोरेटिव्स के साथ मैच करती हैं, जो दीवाली शॉपिंग के लिए परफेक्ट हैं। मोल-भाव करने का यहां अपना एक अलग मजा है। बाजार सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक लगा रहता है।

गांधी नगर मार्केट

गांधी नगर मार्केट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी और चूड़ियां सस्ते दामों पर मिलती हैं। रेडीमेड गारमेंट्स के साथ चूड़ियां खरीदना यहां आसान है। यह बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है।

सदर बाजार

यह बाजार चूड़ियों, मिठाइयों और स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है। यहां की चूड़ियां ट्रेडिशनल डिजाइन्स वाली होती हैं, जो त्योहारों के लिए परफेक्ट हैं। यह बाजार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है।

करवाचौथ पर चूड़ियों की शॉपिंग के लिए टिप्स

त्योहारों से 1-2 हफ्ते पहले जाएं, जब डिस्काउंट और वैरायटी ज्यादा होती है। सौदेबाजी करते समय क्वालिटी का भी ध्यान रखें। चेक करें। थोक बाजारों में थोड़ा ज्यादा सामान खरीदें तो डिस्काउंट मिलता है। अपने वाहन की जगह मेट्रो या लोकल बस का उपयोह करने पर आप पार्किंग की समस्या और भीड़ से बच जाएंगे।

