karwa chauth 2025 delhi best 7 markets for karva chauth shopping you can find everything in one place करवाचौथ की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 7 मार्केट, एक ही जगह मिल जाएगी हर चीज
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलकरवाचौथ की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 7 मार्केट, एक ही जगह मिल जाएगी हर चीज

करवाचौथ की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 7 मार्केट, एक ही जगह मिल जाएगी हर चीज

Best Delhi Markets For Karwa Chauth Shopping : करवाचौथ की शॉपिंग की खरीदारी के लिए ये बाजार बेस्ट माने जाते हैं। इन बाजारों में आपको सस्ते दामों में ढेरों वैरायटी और त्योहारी डिस्काउंट मिल जाएगा।

Manju MamgainWed, 1 Oct 2025 09:51 PM
1/7

करवाचौथ की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 7 मार्केट

सुहागिन स्त्रियों का सबसे पसंदीदा त्योहार करवाचौथ अब बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। इस दिन को खास बनाने के लिए महिलाएं कई दिन पहले से अपनी तैयारियां शुरू कर देती हैं। त्योहार को लेकर महिलाओं के उत्साह को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के बाजारों में भी रौनक बढ़ जाती है। लेकिन आप अगर दिल्ली में नए हैं और करवाचौथ की शॉपिंग के लिए कोई अच्छी मार्केट ढूंढ रही हैं तो दिल्ली के इन 7 बाजारों में आपको पारंपरिक साड़ियों से लेकर लहंगे, चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी, चूड़ियां, ज्वेलरी और पूजा सामग्री जैसी सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी। करवाचौथ की शॉपिंग की खरीदारी के लिए ये बाजार बेस्ट माने जाते हैं। इन बाजारों में आपको सस्ते दामों में ढेरों वैरायटी और त्योहारी डिस्काउंट मिल जाएगा।

2/7

लाजपत नगर मार्केट

करवाचौथ की खरीदारी के लिए लाजपत नगर मार्केट महिलाओं का फेवरेट शॉपिंग स्पॉट है, जहां ज्वेलरी लेन में चूड़ियां, बिंदी, चूड़ियां और इमिटेशन ज्वेलरी की दुकानें सजी रहती हैं। लहंगे और सलवार सूट्स भी किफायती दामों पर उपलब्ध हैं। यहां आपको त्योहारी सेल में 50 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल सकता है। मेट्रो से आने वाली महिलाओं के लिए लाजपत नगर स्टेशन सबसे नजदीक पड़ेगा।

3/7

चांदनी चौक मार्केट

यह दिल्ली का सबसे पुराना और प्रसिद्ध बाजार है, जहां एथनिक वियर जैसे साड़ियां, लहंगे, सूट्स, चूड़ियां और ज्वेलरी की भरमार है। किनारी बाजार में दुल्हन के सामान और दरिबा कलां में चमचमाती ज्वेलरी मिलेगी। मेहंदी आर्टिस्ट्स भी यहां आपको एक से बढ़कर एक मिल जाएंगे। करवा चौथ थाली और पूजा आइटम्स यहां सस्ते दाम पर मिल जाएंगे। यहां पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक हैं।

4/7

करोल बाग

करोल बाग की दुकानों में आपको ट्रेडिशनल चोली, लहंगे और एक्सेसरीज देखने को मिलेंगे। ज्वेलरी और मेहंदी के स्टॉल्स भी लोकप्रिय हैं। यह शॉपिंग के लिए बजट फ्रेंडली जगह है।

5/7

कमला नगर

करवा चौथ की ट्रेडिशनल शॉपिंग के साथ मेहंदी लगवाने वाली महिलाओं के लिए बेस्ट जगह है।यहां शेरवानी, लहंगे और पूजा थाली आसानी से मिल जाएंगी। यंगस्टर्स के लिए मॉडर्न ट्विस्ट वाले आउटफिट्स भी उपलब्ध रहते हैं।

6/7

सरोजिनी नगर मार्केट

सुपर बजट में ब्रांडेड लहंगे, साड़ियां और एक्सेसरीज के लिए यह मार्केट बेहद फेमस है। त्योहार पर एक्सपोर्ट सरप्लस सामान सस्ता मिलता है। यहां पहुंचकर आप मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स चेक कर सकते हैं।

7/7

साउथ एक्सटेंशन मार्केट

हाई-एंड शॉपिंग के लिए आइडियल, जहां डिजाइनर वियर, प्रीमियम ज्वेलरी और फ्रंटियर रास जैसी दुकानों में करवा चौथ स्पेशल कलेक्शन मिलेगा। लग्जरी लवर्स के लिए ये जगह परफेक्ट है। यहां पहुंचने के लिए नजदीकी मेट्रो स्टेशन ग्रीन पार्क है।

Travel Tips