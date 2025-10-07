करवाचौथ पर पतिदेव के साथ ट्राई करें ये 8 फोटो पोज, सोशल मीडिया पर छा जाएगी आपकी जोड़ी!

करवाचौथ का त्योहार पति-पत्नी के खूबसूरत रिश्ते को समर्पित है। जहां पत्नियां इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, वहीं पति भी गिफ्ट और प्रॉमिस के जरिए अपना प्यार शो करते हैं। ये खूबसूरत मौका सहेजने के लिए तस्वीरें लेना तो बनता है। कुछ तस्वीरें आपके सोशल मीडिया स्टेटस के लिए तो कुछ तस्वीरें आपके अपने लिए। यहां हम कुछ पोज ले कर आए हैं, जो आप अपने पतिदेव के साथ ट्राई कर सकती हैं। ये आपको बॉन्डिंग और प्यार को बखूबी दिखाएंगे। (All Images Credit-Pinterest)
करवाचौथ पर आप दोनों ये खूबसूरत पोज ट्राई कर सकते हैं। छलनी में दीपक रखकर, एक साथ ये प्यारा सा पोज आपके प्यार को और भी बढ़ा देगा। स्टेट्स पर लगाने के लिए भी ऐसी तस्वीर बेस्ट रहेगी।
सिंदूर हर सुहागिन का सबसे बड़ा गहना होता है। पति-पत्नी के रिश्ते को एक प्यार भरी डोर में सिंदूर ही बांधता है। आप चाहें तो करवाचौथ पर यही पोज ट्राई कर सकती हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए ये फोटो एकदम परफेक्ट रहेगी।
करवाचौथ का चांद बड़ा खास होता है। इसके आगे आप दोनों ये पोज दे सकते हैं। पीछे दिखता चांद ऐसा लगेगा जैसे आपके प्यार का साक्षी हो। ये बहुत ही सुंदर और मीनिंगफुल तस्वीर लगेगी।
पति-पत्नी का रिश्ता नोंक-झोंक से भरा रहता है। इसी प्यार भरी तकरार को दिखाते हुए आप ये क्यूट सी तस्वीर ले सकते हैं। लंबे व्रत के बाद उपवास खोलते पतिदेव, उनकी मीठी शरारत, आगे भी आपके चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल छोड़ जाएगी।
इस करवाचौथ ये क्यूट पोज भी आपको जरूर ट्राई करना। सोशल मीडिया पर डालने के लिए परफेक्ट रहेगा। आप दोनों के प्यार, तकरार और सुलझे हुए रिश्ते को ये पोज बखूबी दिखाने वाला है।
कुछ लोगों को तस्वीरें लेने में कंफर्टेबल फील नहीं होता है। वहीं वो ज्यादा पिक्चर्स पोस्ट करना भी प्रिफर नहीं करते। ऐसे में आप ये नो फेस पोज ट्राई कर सकती हैं। ये आपके प्यार भरे रिश्ते को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाता है।
पति-पत्नी दोनों हाथ में छलनी ले कर चांद को निहारते हुए पोज ले सकते हैं। एक दूसरे को प्यार देखेंगे तो लगेगा आप ही तो एक दूसरे का चांद हैं। कितनी खूबसूरती से ये आपके रिश्ते को बयां करता है, शायद शब्द भी नहीं कर सकते।
ये कैजुअल पोज आपके सोशल मीडिया के लिए बेस्ट रहेगा। न्यूली वेड हैं, तो जरूर ट्राई करें। करवाचौथ जैसे मौके पर आपकी प्यार भरी बॉन्डिंग को दिखाने का ये एक बढ़िया तरीका है।