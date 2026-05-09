पिंक साड़ी, मिनिमल मेकअप और बेबी बंप… करिश्मा तन्ना का साड़ी लुक हुआ वायरल

टीवी और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करिश्मा तन्ना अपने ग्लैमरस और एलिगेंट फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने पिंक साड़ी में बेहद खूबसूरत मैटरनिटी लुक फ्लॉन्ट किया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। उनका यह लुक ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का शानदार मिश्रण है। साड़ी के साथ मिनिमल मेकअप और हैवी ज्वेलरी ने उनके पूरे लुक को और खास बना दिया। होने वाली मम्मियां इस लुक से आरामदायक और स्टाइलिश मैटरनिटी फैशन आइडिया ले सकती हैं।
करिश्मा तन्ना ने ब्राइट पिंक कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी है, जो उनके लुक को बेहद फ्रेश और ग्रेसफुल बना रही है। प्रेग्नेंसी के दौरान ऐसे ब्राइट रंग चेहरे पर ग्लो दिखाने में मदद करते हैं। हल्के और फ्लोई फैब्रिक वाली साड़ी पहनने से आराम भी बना रहता है। गर्मियों के मौसम में इस तरह की साड़ी अच्छा विकल्प हो सकती है। अगर आप भी प्रेग्नेंसी में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो पिंक, पीच या पेस्टल शेड्स की साड़ियां ट्राई कर सकती हैं।
करिश्मा ने अपनी पिंक साड़ी के साथ गोल्डन स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है, जो पूरे लुक को रॉयल टच दे रहा है। प्रेग्नेंसी के दौरान बहुत टाइट ब्लाउज पहनने से बचना चाहिए। आरामदायक फिटिंग वाला ब्लाउज ज्यादा अच्छा लगता है। हल्के पैडेड और सॉफ्ट फैब्रिक वाले ब्लाउज पूरे दिन आराम देते हैं। अगर आप पार्टी या फंक्शन में साड़ी पहन रही हैं, तो साड़ी के साथ कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज चुन सकती हैं। इससे आपका लुक ज्यादा स्टाइलिश नजर आता है।
इस लुक में करिश्मा तन्ना ने हैवी चोकर नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स और कंगन पहने हैं। उनकी ज्वेलरी पूरे आउटफिट के साथ बेहद खूबसूरत लग रही है। हालांकि प्रेग्नेंसी में बहुत भारी ज्वेलरी पहनने से बचना चाहिए। हल्की और आरामदायक ज्वेलरी बेहतर रहती है। अगर आप शादी या फेस्टिव फंक्शन में जा रही हैं, तो एक स्टेटमेंट नेकपीस और छोटे इयररिंग्स काफी होते हैं। इससे लुक भी एलिगेंट लगता है और ज्यादा भारीपन भी महसूस नहीं होता।
करिश्मा ने इस लुक में सॉफ्ट और मिनिमल मेकअप चुना है। न्यूड लिपस्टिक, हल्का ग्लो और स्मोकी आई मेकअप उनके चेहरे को बेहद खूबसूरत बना रहा है। प्रेग्नेंसी के दौरान स्किन को ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से बचाना चाहिए। हल्का और नेचुरल मेकअप ज्यादा अच्छा लगता है। ड्यूई बेस और न्यूड शेड्स चेहरे को फ्रेश लुक देते हैं। दिन के फंक्शन के लिए मिनिमल मेकअप सबसे बेस्ट माना जाता है। इससे चेहरा ओवरडन भी नहीं लगता।
करिश्मा तन्ना ने इस साड़ी के साथ सिंपल बन हेयरस्टाइल बनाया है और उसमें फूल लगाया है। यह हेयरस्टाइल ट्रेडिशनल लुक को और खूबसूरत बना रहा है। प्रेग्नेंसी में आसान और कम्फर्टेबल हेयरस्टाइल ज्यादा अच्छे रहते हैं। खुले बालों की जगह लो बन या सॉफ्ट वेव्स ट्राई की जा सकती हैं। इससे बाल मैनेज करना आसान होता है और लुक भी क्लासी लगता है। फूलों का इस्तेमाल करने से आउटफिट में ट्रेडिशनल और फ्रेश टच जुड़ जाता है।
प्रेग्नेंसी के दौरान फैशन के साथ आराम का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। बहुत भारी कपड़े या टाइट आउटफिट पहनने से परेशानी हो सकती है। करिश्मा तन्ना का यह लुक स्टाइल और कम्फर्ट दोनों का अच्छा उदाहरण है। हल्के फैब्रिक, सॉफ्ट फिटिंग और आसान ड्रेपिंग वाली साड़ियां ज्यादा बेहतर रहती हैं। साथ ही फ्लैट फुटवियर या कम हील्स पहननी चाहिए। इससे चलने-फिरने में आसानी रहती है और शरीर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता।
अगर आप भी प्रेग्नेंसी में साड़ी पहनना चाहती हैं, तो करिश्मा तन्ना के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। ब्राइट रंग, हल्का फैब्रिक, मिनिमल मेकअप और सिंपल हेयरस्टाइल आपको खूबसूरत लुक दे सकते हैं। बहुत ज्यादा लेयर्स और भारी कपड़ों से बचना चाहिए। अपने शरीर के अनुसार आरामदायक कपड़े चुनना सबसे जरूरी है। सही तरीके से स्टाइल की गई साड़ी प्रेग्नेंसी में भी आपको स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट महसूस करा सकती है।