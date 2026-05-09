पिंक साड़ी, मिनिमल मेकअप और बेबी बंप… करिश्मा तन्ना का साड़ी लुक हुआ वायरल

पिंक साड़ी ने बढ़ाई खूबसूरती

करिश्मा तन्ना ने ब्राइट पिंक कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी है, जो उनके लुक को बेहद फ्रेश और ग्रेसफुल बना रही है। प्रेग्नेंसी के दौरान ऐसे ब्राइट रंग चेहरे पर ग्लो दिखाने में मदद करते हैं। हल्के और फ्लोई फैब्रिक वाली साड़ी पहनने से आराम भी बना रहता है। गर्मियों के मौसम में इस तरह की साड़ी अच्छा विकल्प हो सकती है। अगर आप भी प्रेग्नेंसी में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो पिंक, पीच या पेस्टल शेड्स की साड़ियां ट्राई कर सकती हैं।