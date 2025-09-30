Kanya Pujan Gifts Ideas: कन्या पूजन के दौरान कंजकों को दें ये 7 शुभ उपहार, देखते ही खुश हो जाएंगी देवियां

कन्या पूजन के दौरान ये 7 उपहार कंजकों को देना होता है शुभ

नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन मां दुर्गा के भक्त अपने घर में कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि मां दुर्गा के आशीर्वाद पाने का खूबसूरत और आसान तरीका है। इस दिन छोटी-छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर हलवा-काले चने का भोग प्रसाद में खिलाकर कुछ शुभ उपहार भेंट किए जाते हैं। कन्याओं को दिए जाने वाले ये उपहार आध्यात्मिक महत्व के साथ-साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी होते हैं। अगर आप इस नवरात्रि घर आईं कंजकों को कोई शुभ चीज उपहार में देना चाहती हैं, तो ये नवरात्रि कन्या पूजन गिफ्ट आइडियाज आपके काम आ सकते हैं।