Kanya Pujan Gift Ideas: कन्या पूजन के लिए खरीदें 70 रुपये में ये प्यारे गिफ्ट्स, लड़कियां हो जाएंगी खुश

कन्या पूजन के लिए गिफ्ट्स आइडिया

हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का व्रत बेहद खास माना जाता है। नौ देवियों की पूजा-अराधना करने के बाद अष्टमी का व्रत किया जाता है। इसके बाद नवमी के दिन नौ कन्याओं को भोजन कराया जाता है और तब व्रत सफल माना जाता है। कन्या पूजन में सभी लड़कियों को पूड़ी, हलवा, खीर, चना, केला खिलाया जाता है और फिर जाते समय कुछ देने की भी परंपरा चली आ रही है। पहले लोग कन्याओं को पैसे देकर विदा करते थे लेकिन आजकल पैसों की जगह गिफ्ट्स देने का ट्रेंड चल रहा है। अगर आप भी कन्याओं को गिफ्ट देने का प्लान कर रही हैं, तो सिर्फ 70 रुपये में अच्छे और लड़कियों की पसंद वाले गिफ्ट्स खरीद सकती हैं। चलिए हम आपको कुछ आइडिया देते हैं।