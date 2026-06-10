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कंगना रनौत की तरह पैठनी साड़ी में दिखें रॉयल, शादी-फंक्शन के लिए यहां देखें 7 सबसे खूबसूरत और ट्रेंडिंग डिजाइन

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने फिल्म भारत भाग्य विधाता के प्रीमियर में पैठनी साड़ी कैरी की। आजकल पैठनी साड़ी का ट्रेंड फिर से काफी चल रहा है, चलिए आपको कुछ ट्रेंडी और खूबसूरत डिजाइन दिखाते हैं।

Deepali SrivastavaJun 10, 2026 01:00 pm IST
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कंगना रनौत ने पहनी पैठनी साड़ी

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी अपकमिंग फिल्म भारत भाग्य विधाता के प्रीमियर के दौरान पैठनी साड़ी पहनी। एक्ट्रेस इस साड़ी में किसी खूबसूरत रानी की तरह रॉयल और सुंदर दिख रही थीं। पैठनी साड़ी का ट्रेंड इन दिनों फिर से लौट आया है और कई नई डिजाइन में अब ये साड़ियां आने लगी हैं। पैठनी साड़ी महाराष्ट्र की एक पारंपरिक और बेहद खूबसूरत हैंडलूम साड़ी है, जिसका नाम महाराष्ट्र के पैठन शहर से पड़ा। इसे रेशम से बनाया जाता है और इसके बॉर्डर में जरी का महीन काम किया जाता है। पैठनी साड़ी पहनकर आप किसी भी खास फंक्शन में अलग दिख सकती हैं। चलिए आपको पैठनी साड़ी के कुछ ट्रेंडी डिजाइन्स दिखाते हैं।

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ऑरेंज पैठनी साड़ी

पैठनी साड़ी में खासतौर पर फूल-पत्तियां, तोता, बेल, मोर बने होते हैं और इस नारंगी रंग की साड़ी में कई रंगों के मोर बने हैं। ये पैठनी साड़ी रॉयल के साथ ट्रेंडी लुक भी देगी।

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रामा पैठनी साड़ी

गुलाबी रंग के मोर वाली डिजाइन के साथ ये रामा रंग की पैठनी साड़ी आपको खूबसूरत लुक दे सकती है। किसी खास शादी-फंक्शन के लिए ये बेस्ट हो सकती है। रामा कलर आजकल काफी ट्रेंड में है, जो लाल-गुलाबी-पीले से थोड़ा अलग ही दिखेगा।

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फ्लोरल पैठनी साड़ी

कमल के फूलों से सजी ये ऑरेंज कलर की पैठनी साड़ी भी खूबसूरत और ट्रेंडी लुक दे सकती है। इसके बॉर्डर पर खूबसूरत पैटर्न बना हुआ है, जो आपको रॉयल लुक देगी।

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येलो फ्लोरल प्रिंट पैठनी साड़ी

पीले रंग की पैठनी साड़ी फ्लोरल प्रिंट में खूबसूरत लग रही है। शाइन सिल्क और बॉर्डर पर फ्लोरल प्रिंट ट्रेंडी और ट्रेडिशनल लग रहा है। इस तरह की साड़ी शादी-फंक्शन के लिए बेस्ट रहेगी।

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शाइन ग्रीन साड़ी

शाइन सिल्क ग्रीन और कमल वाले प्रिंट के साथ ये साड़ी ट्रेडिशनल वाइब दे रही है। किसी बड़े इवेंट या फंक्शन के लिए हैवी लुक में साड़ी खोज रही हैं, तो पैठनी साड़ी की ये डिजाइन चुनें।

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टेम्पल पैठनी डिजाइन

टेम्पल स्टाइल वाली पैठनी साड़ी की डिजाइन खूबसूरत लगेगी। थोड़ी अलग और खूबसूरत डिजाइन में साड़ी देख रही है, तो इस तरह का लुक चुनें।

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बैंगनी पैठनी साड़ी

बूटी और मोर वाली आकृति से सजी बैंगनी रंग की पैठनी साड़ी भी आपको खूबसूरत लुक देगी। किसी खास पार्टी-फंक्शन के लिए इस तरह की साड़ी आप पर जचेगी। इसमें आप साथ में मैचिंग ब्लाउज या कन्ट्रास्ट में कुछ पहन सकती हैं।

Kangana Ranaut Fashion Tips
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