कंगना रनौत की तरह पैठनी साड़ी में दिखें रॉयल, शादी-फंक्शन के लिए यहां देखें 7 सबसे खूबसूरत और ट्रेंडिंग डिजाइन

कंगना रनौत ने पहनी पैठनी साड़ी

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी अपकमिंग फिल्म भारत भाग्य विधाता के प्रीमियर के दौरान पैठनी साड़ी पहनी। एक्ट्रेस इस साड़ी में किसी खूबसूरत रानी की तरह रॉयल और सुंदर दिख रही थीं। पैठनी साड़ी का ट्रेंड इन दिनों फिर से लौट आया है और कई नई डिजाइन में अब ये साड़ियां आने लगी हैं। पैठनी साड़ी महाराष्ट्र की एक पारंपरिक और बेहद खूबसूरत हैंडलूम साड़ी है, जिसका नाम महाराष्ट्र के पैठन शहर से पड़ा। इसे रेशम से बनाया जाता है और इसके बॉर्डर में जरी का महीन काम किया जाता है। पैठनी साड़ी पहनकर आप किसी भी खास फंक्शन में अलग दिख सकती हैं। चलिए आपको पैठनी साड़ी के कुछ ट्रेंडी डिजाइन्स दिखाते हैं।