Fashion Face-off: कंगना की शाही साड़ियां या विद्या की क्लासी पसंद, किसे मिलेंगे ज्यादा नंबर?

जब साड़ी फैशन की बात होती है, तो कंगना रनौत और विद्या बालन का नाम जरूर लिया जाता है। वजह सिर्फ उनकी साड़ी नहीं, बल्कि उसे कैरी करने का तरीका है। कंगना के लुक में रॉयल फील दिखती है, जबकि विद्या की साड़ी में भारतीय संस्कृति की खूबसूरती झलकती है। दोनों का फैशन एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है और यही इस फेस-ऑफ को दिलचस्प बनाता है। अब सवाल यह है कि आपका दिल किसके स्टाइल पर आता है?
अगर साड़ी को महारानी वाला टच देना हो, तो कंगना रनौत से बेहतर इंस्पिरेशन शायद ही मिले। बनारसी, कांजीवरम और सिल्क साड़ियों में उनका अंदाज बेहद शाही लगता है। बड़ी बिंदी, क्लासिक ज्वेलरी और सलीके से बना हेयरस्टाइल उनके पूरे लुक में चार चांद लगा देता है। कंगना की खास बात यह है कि वह पुराने फैशन को भी नए अंदाज में पेश करती हैं। उनके लुक को देखकर लगता है जैसे किसी रॉयल फोटोशूट की झलक सामने हो।
जहां फैशन की दुनिया में चमक-दमक का बोलबाला है, वहीं विद्या बालन अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लेती हैं। उनकी हैंडलूम और कॉटन साड़ियां बताती हैं कि खूबसूरत दिखने के लिए हमेशा भारी आउटफिट जरूरी नहीं होते। विद्या का आत्मविश्वास ही उनके लुक की सबसे बड़ी ताकत है। वह साड़ी को इतने सहज तरीके से पहनती हैं कि हर महिला उनके स्टाइल से खुद को जोड़ पाती है। यही वजह है कि उनका फैशन कभी पुराना नहीं लगता।
कंगना के वार्डरोब में गहरे लाल, सुनहरे, हरे और बैंगनी जैसे रॉयल रंग खूब देखने को मिलते हैं। वहीं, विद्या अक्सर ऐसे रंग चुनती हैं जो आंखों को सुकून दें और लंबे समय तक याद रहें। कंगना का हर रंग एक स्टेटमेंट देता है, जबकि विद्या का हर रंग उनकी सादगी को और निखारता है। दोनों का रंगों के प्रति नजरिया अलग है, लेकिन दोनों अपने-अपने तरीके से लोगों को फैशन गोल्स देती हैं।
कंगना रनौत अक्सर स्टेटमेंट नेकलेस, बड़े झुमके और ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं। दूसरी तरफ विद्या बालन अपनी साड़ी के साथ संतुलित और सिंपल ज्वेलरी चुनती हैं। कई बार वह सिर्फ झुमकों या एक सुंदर नेकपीस से अपना लुक पूरा करती हैं। कंगना का ज्वेलरी स्टाइल ज्यादा ग्लैमरस नजर आता है, जबकि विद्या का अंदाज ज्यादा सहज और रोजमर्रा के फैशन के करीब लगता है।
अगर आप ऑफिस, फैमिली फंक्शन या छोटे कार्यक्रमों के लिए साड़ी इंस्पिरेशन ढूंढ रही हैं, तो विद्या बालन के लुक ज्यादा आसानी से अपनाए जा सकते हैं। वहीं शादी, रिसेप्शन और बड़े आयोजनों के लिए कंगना के साड़ी लुक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। कंगना के आउटफिट अक्सर ज्यादा सजावटी और ग्रैंड होते हैं। जबकि विद्या का फैशन कम मेहनत में भी स्टाइलिश और आरामदायक लगता है।
कंगना रनौत के फैशन लुक अक्सर उनके यूनिक स्टाइल और अलग प्रयोगों की वजह से वायरल हो जाते हैं। दूसरी ओर विद्या बालन को लोग उनकी सादगी और भारतीय फैशन को बढ़ावा देने के लिए पसंद करते हैं। दोनों की फैन फॉलोइंग अलग-अलग वजहों से मजबूत है। जहां कंगना ट्रेंड सेट करती हैं, वहीं विद्या लोगों को पारंपरिक फैशन अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। दोनों का प्रभाव फैशन की दुनिया में काफी मजबूत है।
इस फैशन फेस-ऑफ का कोई एक विजेता तय करना आसान नहीं है। अगर आपको रॉयल, बोल्ड और ग्लैमरस लुक पसंद हैं, तो कंगना रनौत का स्टाइल आपके लिए बेहतर हो सकता है। वहीं अगर आप सादगी, आराम और पारंपरिक खूबसूरती को पसंद करती हैं, तो विद्या बालन का अंदाज आपको जरूर पसंद आएगा। दोनों अभिनेत्रियां अपने-अपने तरीके से साड़ी फैशन को खास बनाती हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।