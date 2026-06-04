Fashion Face-off: कंगना की शाही साड़ियां या विद्या की क्लासी पसंद, किसे मिलेंगे ज्यादा नंबर?

विद्या की सादगी में छिपा स्टाइल

जहां फैशन की दुनिया में चमक-दमक का बोलबाला है, वहीं विद्या बालन अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लेती हैं। उनकी हैंडलूम और कॉटन साड़ियां बताती हैं कि खूबसूरत दिखने के लिए हमेशा भारी आउटफिट जरूरी नहीं होते। विद्या का आत्मविश्वास ही उनके लुक की सबसे बड़ी ताकत है। वह साड़ी को इतने सहज तरीके से पहनती हैं कि हर महिला उनके स्टाइल से खुद को जोड़ पाती है। यही वजह है कि उनका फैशन कभी पुराना नहीं लगता।