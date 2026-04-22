Chandi Kada Payal Designs: एनिवर्सरी पर बीवी को गिफ्ट में दें चांदी के कड़ा पायल, यहां देखें 8 लेटेस्ट डिजाइन

चांदी के कड़ा पायल का चला ट्रेंड

शादी का सालगिरह पर हर पत्नी अपने पति से सरप्राइज गिफ्ट पाने की इच्छा रखती है। अगर आप वेडिंग एनिवर्सरी पर बीवी के लिए अब तक कोई गिफ्ट नहीं सोच पाए हैं, तो हम आपको चांदी के कड़ा पायल के कुछ सुंदर पैटर्न दिखाते हैं। आजकल साधारण पायलों की जगह चांदी के कड़ा पायल का ट्रेंड खूब चल रहा है। जैसे पहले औरतें खड़वा पैरों में पहने रहती थीं, वैसे ही कड़ा पायल का ट्रेंड लौट आया है। वाइफ को एनिवर्सरी पर देने के लिए चांदी के कड़ा पायल के सुंदर डिजाइन्स यहां से आप चुन सकते हैं।