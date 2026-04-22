Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Chandi Kada Payal Designs: एनिवर्सरी पर बीवी को गिफ्ट में दें चांदी के कड़ा पायल, यहां देखें 8 लेटेस्ट डिजाइन

चांदी के कड़ा पायल इन दिनों काफी ट्रेंड में है। अगर आप अपनी वाइफ को एनिवर्सरी पर गिफ्ट में कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं, तो यहां से कोई अच्छी डिजाइन चुनकर उन्हें तोहफे में दें। 

Deepali SrivastavaApr 22, 2026 04:12 pm IST
1/9

चांदी के कड़ा पायल का चला ट्रेंड

शादी का सालगिरह पर हर पत्नी अपने पति से सरप्राइज गिफ्ट पाने की इच्छा रखती है। अगर आप वेडिंग एनिवर्सरी पर बीवी के लिए अब तक कोई गिफ्ट नहीं सोच पाए हैं, तो हम आपको चांदी के कड़ा पायल के कुछ सुंदर पैटर्न दिखाते हैं। आजकल साधारण पायलों की जगह चांदी के कड़ा पायल का ट्रेंड खूब चल रहा है। जैसे पहले औरतें खड़वा पैरों में पहने रहती थीं, वैसे ही कड़ा पायल का ट्रेंड लौट आया है। वाइफ को एनिवर्सरी पर देने के लिए चांदी के कड़ा पायल के सुंदर डिजाइन्स यहां से आप चुन सकते हैं।

2/9

मोर डिजाइन पायल

राउंड शेप में घुंघरू के साथ मोर वाली डिजाइन में ये कड़ा पायल सुंदर लग रही है। रंग-बिरंगे स्टोन और मोर मोटिफ के साथ ये पायल हर मौके के लिए परफेक्ट चॉइस है। आप इसे खरीद सकते हैं।

3/9

घुंघरू डिजाइन

हैवी लुक और खूबसूरत डिजाइन चाहिए, घुंघरू वाली डिजाइन चुनें। इस तरह की कड़ा पायल में हल्की आवाज भी रहती है और ये पैरों को एलिगेंट लुक देती है।

4/9

स्टोन मोटा कड़ा पायल

हैवी स्टाइल में कड़ा पायल लेने का मन है, तो इस तरह का पैटर्न चुनें। इसमें चारों तरफ घुंघरू लगे होंगे और लॉक करने वाली जगह पर स्टोन। ये पैरों की खूबसूरती में जचेगा।

5/9

फ्लोरल डिजाइन

इस घुंघरू वाले कड़ा पायल डिजाइन में फ्लोरल डिजाइन बनी हुई है। किनारे घुंघरू और लॉक वाली जगह पर फूल आकर्षक लग रहा है। इस तरह की पायल भी पैरों पर जचेगी।

6/9

लटकन कढ़ाई डिजाइन

इस कड़ा पायल में लटकन वाले घुंघरू लगे हुए हैं और फूल-पत्ती वाली मोटिफ डिजाइन कढ़ाई जैसी गढ़ी गई है। इस तरह के कड़ा पायल को बीवी जरूर पसंद करेंगी।

7/9

ड्रॉप चार्म सिल्वर कड़ा

चांदी के कड़े में यूनिक और नई डिजाइन चाहिए, तो ड्रॉप चार्म वाला ये पैटर्न चुनिए। इसमें बीच-बीच में बारीक डिजाइन वाले सिल्वर बीड्स और लटकन के तौर पर ड्रॉप स्टाइल बूंद पैरों की खूबसूरती बढ़ा देगी।

8/9

हैवी स्टाइल कड़ा

बिना घुंघरू के कड़ा पायल वाइफ को पहनना पसंद है, तो इस तरह का हैवी पैटर्न चुनें। ये देखने में अच्छा लगेगा और बिना घुंघरू के होगा। इसमें बारीक-नक्काशी वाली डिजाइन सुंदर लुक देगी।

9/9

प्लेन कड़ा पायल डिजाइन

वाइफ को सिंपल-सोबर चीजें पहनना पसंद है, तो उन्हें कड़ा पायल की ये डिजाइन गिफ्ट में दें। ये बिल्कुल प्लेन पैटर्न वाली कड़ा पायल होगी, जिसे आप सीधे से ओपन करके पहन सकती हैं।

Fashion Tips
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलChandi Kada Payal Designs: एनिवर्सरी पर बीवी को गिफ्ट में दें चांदी के कड़ा पायल, यहां देखें 8 लेटेस्ट डिजाइन