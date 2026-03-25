बादशाह की नई ‘दुल्हनिया’ पर फिदा हुए फैंस! फोटोज में देखें उनके कातिलाना लुक्स

बादशाह की दुल्हनिया बनीं ईशा रिखी

जाने-माने सिंगर-रैपर बादशाह ने दूसरी शादी कर के सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया दिया है। उनकी शादी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और फैंस दूल्हा-दुल्हन की सादगी के कायल हो गए हैं। बता दें बादशाह की दुल्हनिया बनी हैं ईशा रिखी, जो पेशे से एक पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है। खूबसूरती के मामले में तो ईशा बॉलीवुड एक्ट्रेसेज को भी टक्कर देती हैं और उनके लुक्स फैंस को काफी पसंद आते हैं। तो चलिए बादशाह की दुल्हनिया के कुछ वायरल लुक्स पर नजर डाल लेते हैं।