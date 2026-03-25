बादशाह की नई ‘दुल्हनिया’ पर फिदा हुए फैंस! फोटोज में देखें उनके कातिलाना लुक्स

जाने-माने सिंगर-रैपर बादशाह ने दूसरी शादी कर के सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया दिया है। उनकी शादी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और फैंस दूल्हा-दुल्हन की सादगी के कायल हो गए हैं। बता दें बादशाह की दुल्हनिया बनी हैं ईशा रिखी, जो पेशे से एक पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है। खूबसूरती के मामले में तो ईशा बॉलीवुड एक्ट्रेसेज को भी टक्कर देती हैं और उनके लुक्स फैंस को काफी पसंद आते हैं। तो चलिए बादशाह की दुल्हनिया के कुछ वायरल लुक्स पर नजर डाल लेते हैं।
साड़ी में ईशा का सादगी भरा लुक किसी का भी दिल चुराने के लिए काफी है। उन्होंने गले में डायमंड का नेकलेस और ड्रॉप इयररिंग्स वियर किए हैं, साथ में बैंगल्स और एक स्टेटमेंट रिंग लुक को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ईशा का मेकअप काफी सॉफ्ट और ग्लोई है, जिसमें उनकी खूबसूरती और निखर कर आ रही है।
ऑफ शोल्डर फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेस में ईशा बेहद ही प्यारी लग रही हैं। उन्होंने मैचिंग रेड हैंडबैग और फुटवियर कैरी किए हैं, जो लुक को और भी खास बना रहे हैं। मेकअप हमेशा की तरह ही काफी लाइट और ग्लोई है, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है।
रेड साड़ी में ईशा का ये लुक देखकर कोई भी दीवाना हो जाएगा। सिंपल साड़ी के साथ उन्होंने वाइट ब्लाउज पीस स्टाइल किया है, जो परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन है। साथ ही हाथों में गोल्डन चूड़ियों काफी ज्यादा एलिगेंट लुक दे रही हैं। ग्लैमरस दिखना चाहती हैं तो आप भी ईशा के लुक को कॉपी कर सकती हैं।
अपने आउटफिट से हॉटनेस का तड़का कैसे लगाना है, ये ईशा बखूबी जानती हैं। इस ब्लैक आउटफिट को उन्होंने बहुत ही स्टाइलिश तरीके से कैरी किया है। स्टेटमेंट ज्वैलरी के साथ उनका मेकअप और हेयरस्टाइल, सभी लुक को अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
इस ब्राइडल अवतार में ईशा रिखी किसी अप्सरा से कम तो बिल्कुल नहीं लग रही हैं। खूबसूरत शिमरी लहंगे के साथ स्टेटमेंट ज्वैलरी, खासतौर से मांगटीका और पासा एक साथ बहुत ही रॉयल और एलिगेंट लुक दे रहे हैं। इसमें ईशा का मेकअप लुक भी काफी ग्लैमरस लग रहा है।
ईशा का ये कैजुअल लुक भी बेहद ही प्यारा है। बेसिक डेनिम, स्वेटशर्ट और स्नीकर्स को उन्होंने बड़े स्टाइलिश अंदाज में कैरी किया है। उनके लुक की मेन हाइलाइट उनका नो मेकअप मेकअप लुक और प्यारा सा हेयरस्टाइल है। डेली वियर में आप भी कुछ ऐसा लुक ट्राई कर सकती हैं।
इस फ्लोई ब्लू ड्रेस में भी ईशा का लुक बेहद स्टाइलिश लग रहा है। समर्स के लिए ये एकदम परफेक्ट रहने वाला है। उन्होंने अपने हेयर ओपन ही रखे हैं, साथ में वॉच, हूप इयररिंग्स और सनग्लासेज से अपने लुक को कंप्लीट किया है।