इन 5 तरह के भोगों के बिना अधूरा है जितिया व्रत, भगवान जीमूतवाहन होते है प्रसन्न

Jitiya vrat 2025 : जितिया व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करके 15 सितंबर की सुबह पारण के साथ अपना उपवास खोलेंगी। इस व्रत में कुछ खास पारंपरिक व्यंजन भगवान जीमूतवाहन के भोग के लिए बनाए जाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान जीमूतवाहन प्रसन्न होते हैं।

Manju MamgainFri, 12 Sep 2025 11:15 AM
इन 5 भोगों के बिना अधूरा है जितिया व्रत

देशभर में भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को जिवितपुत्रिका व्रत 2025 रखा जाएगा। जितिया व्रत 2025 मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। जिसमें बेटे की माएं अपने पुत्र की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए जितिया का कठोर व्रत करती हैं। इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। जिसमें महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करके 15 सितंबर की सुबह पारण के साथ अपना उपवास खोलेंगी। इस व्रत में कुछ खास पारंपरिक व्यंजन भगवान जीमूतवाहन के भोग के लिए बनाए जाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान जीमूतवाहन प्रसन्न होते हैं।

जितिया व्रत का महत्व

मान्यता है कि इस दिन भक्त अपनी संतान के लिए कठिन तपस्या करते हैं और भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बच्चों का जीवन लंबा, सुखमय और स्वास्थ्यपूर्ण होता है।

ठेकुआ

जितिया या जीवित्पुत्रिका व्रत के दौरान भगवान जीमूतवाहन को प्रसन्न करने के लिए ठेकुआ का भोग लगाया जाता है, साथ ही पांच तरह के फल, गुजिया और अन्य मिठाईयां भी अर्पित की जाती हैं।

जिमीकंद का भोग

जिमीकंद का भोग भगवान जीमूतवाहन की प्रसन्नता के लिए जितिया व्रत में महत्वपूर्ण माना जाता है। जिमीकंद स्वास्थ्यवर्धक होता है और इसे व्रत को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए चढ़ाया जाता है, जिससे व्रत का संतान की रक्षा का उद्देश्य पूरा होता है।

नोनी साग

जितिया व्रत के नहाय-खाय के दिन नोनी का साग भगवान जीमूतवाहन की प्रसन्नता के लिए खाया जाता है, जो एक शुद्ध और सात्विक भोजन है। नोनी का साग पौष्टिक होता है और उपवास के दौरान ताकत देता है, जिससे यह जितिया व्रत का एक अहम हिस्सा बन जाता है।

दही-चिउड़ा

जीवित्पुत्रिका व्रत में भगवान जीमूतवाहन की प्रसन्नता के लिए उन्हें दही-चिउड़ा का भोग लगाया जाता है।

अरबी के पत्तों की सब्जी

जितिया व्रत में भगवान जीमूतवाहन को प्रसन्न करने के लिए अरबी के पत्तों की सब्जी का भोग लगाने का विधान है। इसके अलावा, अपनी श्रद्धा और क्षमता अनुसार आप जो भी भोग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। भगवान जीमूतवाहन प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं।

