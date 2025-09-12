इन 5 तरह के भोगों के बिना अधूरा है जितिया व्रत, भगवान जीमूतवाहन होते है प्रसन्न

इन 5 भोगों के बिना अधूरा है जितिया व्रत

देशभर में भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को जिवितपुत्रिका व्रत 2025 रखा जाएगा। जितिया व्रत 2025 मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। जिसमें बेटे की माएं अपने पुत्र की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए जितिया का कठोर व्रत करती हैं। इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। जिसमें महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करके 15 सितंबर की सुबह पारण के साथ अपना उपवास खोलेंगी। इस व्रत में कुछ खास पारंपरिक व्यंजन भगवान जीमूतवाहन के भोग के लिए बनाए जाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान जीमूतवाहन प्रसन्न होते हैं।