जन्माष्टमी के मौके पर बनाएं मोरपंख और कान्हा की सुंदर रंगोली, देख लें ये डिजाइन

जन्माष्टमी के मौके पर घर के आंगन से लेकर मेन गेट तक को सजाना चाहती हैं तो सुंदर रंगोली बना दें। कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है तो उन्हीं की थीम को रंगोली की डिजाइन में बना सकती हैं। मोरपंख और खुद कान्हा जी की प्रतिमूर्ति को काफी सारी महिलाएं बनाती हैं. जिसे देखकर आप भी ट्राई कर सकती हैं। देख लें ये बेस्ट 7 रंगोली डिजाइन।
घर के मेन एंट्रेस पर या आंगन में जगह कम है लेकिन रंगोली बनानी है तो भगवान की आकृति को रंगोली में शेप दें और खूबसूरती के साथ कंप्लीट करें। (इमेज क्रेडिट- Pintrest)
घर के मेन गेट पर रंगोली की सुंदर डिजाइन बनानी है तो इसे एक बार ट्राई कर लें। पहले किसी चॉक या पेन से शेप रेडी कर उसमे कलर भरें। ये भले ही दिखने में ट्रिकी लग रही हो लेकिन इस रंगोली को बनाना आसान है। (इमेज क्रेडिट- Pintrest)
कान्हा को मोर और मोरपंख बेहद प्रिय है। जन्माष्टमी के मौके पर घर के आंगन या मेन गेट पर बड़े आकार की रंगोली बनानी है तो इस सुंदर मोर की डिजाइन को बना सकती हैं। (इमेज क्रेडिट- Pintrest)
रंगोली की ये डिजाइन काफी पॉपुलर है और काफी सारे लोग इसे बनाते दिख जाते हैं। पिछले साल ये रंगोली काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी और लोगों ने खूब पसंद किया था। कृष्ण की थीम के साथ बांसुरी की ये डिजाइन जरूर ट्राई करें। (इमेज क्रेडिट- Pintrest)
रंगोली की डिजाइन काफी थॉटफुल होनी चाहिए। जिससे हर कोई रिलैट कर पाए। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में चक्र, शंख और मोरपंख के साथ कमल के फूल को बनाएं। (इमेज क्रेडिट- Pintrest)
अगर आपको थोड़ा भी आर्ट आता है तो कान्हा की ये सुंदर रंगोली बनाकर जरूर देखें। घर की सजावट में चार चांद लग जाएगा। (इमेज क्रेडिट- Pintrest)
अगर आपको रंगोली की डिजाइन बनाना नहीं आता और फटाफट कुछ रंगीन फर्श करना चाहती हैं तो बस पीले और हरे रंग के साथ ही बीच में मोरपंख की ये डिजाइन बनाकर रेडी कर दें। (इमेज क्रेडिट- Pintrest)