जन्माष्टमी के मौके पर बनाएं मोरपंख और कान्हा की सुंदर रंगोली, देख लें ये डिजाइन

रंगोली डिजाइन

जन्माष्टमी के मौके पर घर के आंगन से लेकर मेन गेट तक को सजाना चाहती हैं तो सुंदर रंगोली बना दें। कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है तो उन्हीं की थीम को रंगोली की डिजाइन में बना सकती हैं। मोरपंख और खुद कान्हा जी की प्रतिमूर्ति को काफी सारी महिलाएं बनाती हैं. जिसे देखकर आप भी ट्राई कर सकती हैं। देख लें ये बेस्ट 7 रंगोली डिजाइन।