जन्माष्टमी स्पेशल: कान्हा के मनपसंद 7 भोग, जिन्हें लगाने से मिलता है छप्पन भोग का फल

भगवान श्रीकृष्ण को लगाएं ये भोग

जन्माष्टमी का दिन भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित होता है। इस दिन भक्त पूरी कोशिश करते हैं अपने कृष्ण लला को खुश करने की। उनके लिए छप्पन भोग का प्रसाद भी विशेष रूप से बनाया जाता है। कहते हैं भगवान श्रीकृष्ण को ये बेहद प्रिय हैं। हालांकि छप्पन भोग का प्रसाद अर्पित करना हर किसी के सामर्थ्य में नहीं होता। ऐसे में आप अपने लला के लिए ये 7 चीजें बनाकर भी तैयार कर सकती हैं। मान्यता है कि इन चीजों का भोग लगाने से भी छप्पन भोग लगाने जितना ही फल मिलता है।