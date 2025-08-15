जन्माष्टमी स्पेशल: कान्हा के मनपसंद 7 भोग, जिन्हें लगाने से मिलता है छप्पन भोग का फल

जन्माष्टमी का दिन भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित होता है। इस दिन भक्त पूरी कोशिश करते हैं अपने कृष्ण लला को खुश करने की। उनके लिए छप्पन भोग का प्रसाद भी विशेष रूप से बनाया जाता है। कहते हैं भगवान श्रीकृष्ण को ये बेहद प्रिय हैं। हालांकि छप्पन भोग का प्रसाद अर्पित करना हर किसी के सामर्थ्य में नहीं होता। ऐसे में आप अपने लला के लिए ये 7 चीजें बनाकर भी तैयार कर सकती हैं। मान्यता है कि इन चीजों का भोग लगाने से भी छप्पन भोग लगाने जितना ही फल मिलता है।
कान्हा को माखन कितना पसंद है, ये तो शायद बताने की भी जरूरत नहीं। इसलिए जन्माष्टमी के प्रसाद में माखन जरूर शामिल करें। घर का फ्रेश बना हुआ सफेद मक्खन और उसके साथ थोड़ी सी मिश्री का भोग अपने कृष्ण लला को जरूर लगाएं।
लड्डू गोपाल को आप सूखे मेवों का भोग भी समर्पित कर सकती हैं। आप पांच या साथ तरह के मेवे भोग में शामिल कर सकती हैं। इसके अलावा मेवा पाग, मेवा बर्फी या लड्डू भी भोग के लिए बनाए जा सकते हैं।
जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को धनिया पंजीरी का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ये प्रसाद विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिन बनाया जाता है। इसमें धनिया के बीजों को भूनकर, उन्हें पीस लिया जाता है और फिर उसमें मीठा और ड्राई फ्रूट्स डालकर प्रसाद तैयार किया जाता है।
जन्माष्टमी के दिन पंचामृत का भोग बनाना अनिवार्य माना जाता है। इसे पांच चीजों, गाय का दूध, दही, शहद, देसी घी और चीनी मिलाकर बनाया जाता है। इसमें आप भगवान श्रीकृष्ण को प्रिय तुलसी दल भी डाल सकती हैं।
कोई भी बच्चा जन्म लेता है, तो दादी-नानी अक्सर उसे सबसे पहले शहद चटाने को बोलती हैं। चूंकि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण लला का जन्म होता है, इसलिए उन्हें भी शहद चटाना जरूरी माना जाता है। मध्यरात्रि में कान्हा के जन्म के बाद इन्हें शहद का भोग जरूर लगाना चाहिए।
जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को खीरे का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त भगवान श्रीकृष्ण को खीरे का भोग लगाता है, उसपर प्रभु की कृपा बनी रहती है। कुछ लोग मध्यरात्रि में खीरा काटकर कान्हा का जन्म भी कराते हैं।
भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी बेहद प्रिय है। इसके बिना सभी भोग अधूरे हैं, इसलिए भगवान को जो भी अर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर डालें। हालांकि जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। (Credit: My Pacific wall_youtube)