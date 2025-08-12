janmashtami rangoli designs top 7 simple rangoli designs to welcome lord krishna on Janmashtami murli makhan peacock मुरली, माखन, मोरपंख... इस जन्माष्टमी कान्हा का स्वागत करने के लिए आंगन में बनाएं टॉप 7 रंगोली डिजाइन
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलमुरली, माखन, मोरपंख... इस जन्माष्टमी कान्हा का स्वागत करने के लिए आंगन में बनाएं टॉप 7 रंगोली डिजाइन

मुरली, माखन, मोरपंख... इस जन्माष्टमी कान्हा का स्वागत करने के लिए आंगन में बनाएं टॉप 7 रंगोली डिजाइन

Janmashtami Rangoli Designs: जन्माष्टमी की रंगोली के ये सिंपल, ईजी रंगोली डिजाइन फोटो, बिगिनर्स भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं।

Manju MamgainTue, 12 Aug 2025 09:31 PM
1/7

जन्माष्टमी के लेटेस्ट ईजी रंगोली डिजाइन आइडिया

हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव देशभर में बेहद उत्साह और आस्था के साथ मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। कान्हा के भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अभी से उनके भोग से लेकर पूजा घर की सजावट से जुड़ी सभी तैयारियां शुरू कर दी होंगी। लेकिन आप अगर जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियों की शुरूआत घर के आंगन में खूबसूरत रंगोली बनाकर करना चाहते हैं तो ये लेटेस्ट ईजी रंगोली डिजाइन आइडिया आपकी मदद कर सकते हैं। जन्माष्टमी की रंगोली के ये सिंपल, ईजी रंगोली डिजाइन फोटो, बिगिनर्स भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं।

2/7

श्री कृष्ण के चित्र वाली रंगाली

जन्माष्टमी के दिन आप घर के आंगन में भगवान श्री कृष्ण के किशोर या बाल स्वरूप का चित्र बना सकते हैं। इस चित्र में आप बाल गोपाल को माखन खाते हुए या बांसुरी बजाते हुए दिखा सकते हैं।

3/7

माखन की हांडी वाले रंगोली डिजाइन

जन्माष्टमी पर कोई स्पेशल रंगोली डिजाइन बनाना है, तो नटखट नंदलाल के पसंद के माखन की हांडी वाला ये रंगोली डिजाइन एकदम बेस्ट हो सकता है।

4/7

बांसुरी रंगोली

भगवान कृष्ण को बांसुरी से बेहद लगाव था, आप इसे अपनी रंगोली में शामिल कर सकते हैं।

5/7

मोर डिजाइन वाली रंगोली

मोर पंख भी भगवान कृष्ण से जुड़ा है, और इसे रंगोली में एक सुंदर डिजाइन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस जन्माष्टमी रंगोली डिजाइन में आप इस तरह की मोर डिजाइन वाली रंगोली बना सकते हैं।

6/7

फूल और पत्तों की रंगोली

रंगोली बनाने के लिए विभिन्न रंगों के फूल और पत्तों का यूज भी किया जा सकता है। अगर आपको रंगोली बनानी नहीं आती है तो इस तरह फूलों की पंखुड़ियों से आंगन में रंगोली बनाएं। यह रंगोली बनाने का सबसे आसान और खूबसूरत तरीका है।

7/7

दीपक वाले रंगीन पैटर्न रंगोली डिजाइन

जन्माष्टमी के दिन आप फर्श पर इस तरह के दीपक वाले रंगीन पैटर्न रंगोली डिजाइन भी ट्राई कर सकती हैं। खास बात है कि इन्हें बनाने में न तो ज्यादा समय लगता है और न ही ज्यादा मुश्किल होती है। आप इस तरह की रंगोली के आसपास दीये जलाकर इसे और भी आकर्षक बना सकते हैं।

Janmashtami Rangoli Design Rangoli Photo