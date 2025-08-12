मुरली, माखन, मोरपंख... इस जन्माष्टमी कान्हा का स्वागत करने के लिए आंगन में बनाएं टॉप 7 रंगोली डिजाइन

जन्माष्टमी के लेटेस्ट ईजी रंगोली डिजाइन आइडिया

हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव देशभर में बेहद उत्साह और आस्था के साथ मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। कान्हा के भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अभी से उनके भोग से लेकर पूजा घर की सजावट से जुड़ी सभी तैयारियां शुरू कर दी होंगी। लेकिन आप अगर जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियों की शुरूआत घर के आंगन में खूबसूरत रंगोली बनाकर करना चाहते हैं तो ये लेटेस्ट ईजी रंगोली डिजाइन आइडिया आपकी मदद कर सकते हैं। जन्माष्टमी की रंगोली के ये सिंपल, ईजी रंगोली डिजाइन फोटो, बिगिनर्स भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं।